Украина. Премьер лига
05 января 2026, 18:02 | Обновлено 05 января 2026, 18:24
1763
0

Высокий спрос. Вингера сборной Украины хотят клубы топ-лиг и арабских стран

Авдыш рассказал о ситуации Гуцуляка

ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Олег Авдыш, менеджер вингера Полесья и сборной Украины Алексея Гуцуляка, рассказал, что к игроку присутствует большой интерес со стороны клубов многих чемпионатов.

«Учитывая ситуацию, его результативность за национальную сборную, его яркую игру, конечно же, он привлекает внимание многих клубов. Он пользуется большим спросом в арабских странах, а также в чемпионатах Греции и Турции. Из топ-5 лиг есть определенный интерес, но сейчас я не хочу играть в любимую игру агентов – в придумывание вариантов. У меня есть счастье работать с игроками, для которых не нужно выдумывать инфоповоды.

Хочу заметить, что мы с большим уважением относимся к Полесью и с большой благодарностью лично к президенту клуба Геннадию Буткевичу. Он очень много сделал и делает для Алексея. Гуцуляк это очень ценит. Поэтому мы будем стараться делать все, чтобы при потенциальном трансфере все стороны были удовлетворены», – сказал Авдыш.

Контракт хавбека истекает летом 2026 года, поэтому сейчас у клуба последний шанс получить за Гуцуляка деньги.

Олег Авдыш Алексей Гуцуляк Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Трибуна
