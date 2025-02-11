Легионер: «Обратив время назад, все равно отказал бы Динамо»

Румынский нападающий Даниэль Параскив вспомнил, как отказался переходить в киевское «Динамо» в начале 2023 года из-за полномасштабной войны.

«В последние годы меня постоянно спрашивали на эту тему. Но мой ответ всегда был одним и тем же. Я смирился с этим решением с того момента, как принял его. Если бы я вернулся во времени назад, то все равно отказал бы киевскому «Динамо». Не задумываясь», – сказал Параскив.

Динамо интересовалось Даниэлем еще во времена, когда киевлян возглавлял румынский специалист Мирча Луческу. Сейчас форвард играет в испанской Сегунде за «Овьедо». За эту команду Параскив провел 20 матчей, забив в них 3 мяча.

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