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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 18:13 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:14
703
2

Легионер: «Обратив время назад, все равно отказал бы Динамо»

Даниэль Параскив мог перейти в киевский клуб в 2023 году

11 февраля 2025, 18:13 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:14
703
2
Легионер: «Обратив время назад, все равно отказал бы Динамо»
Даниэль Параскив.

Румынский нападающий Даниэль Параскив вспомнил, как отказался переходить в киевское «Динамо» в начале 2023 года из-за полномасштабной войны.

«В последние годы меня постоянно спрашивали на эту тему. Но мой ответ всегда был одним и тем же. Я смирился с этим решением с того момента, как принял его. Если бы я вернулся во времени назад, то все равно отказал бы киевскому «Динамо». Не задумываясь», – сказал Параскив.

Динамо интересовалось Даниэлем еще во времена, когда киевлян возглавлял румынский специалист Мирча Луческу. Сейчас форвард играет в испанской Сегунде за «Овьедо». За эту команду Параскив провел 20 матчей, забив в них 3 мяча.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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Даниэль Параскив Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
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Фанькин кот
И правильно сделал! Пример Фран Соля и многих других легионеров - всем здравомыслящим игрокам в науку
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0
Gargantua81
Ванат заматерел и постоянно прогрессирует. 
хорошо что не взяли этого "болгарина"
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0
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