ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A

Клуб Серии A Эмполи объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Виктором Коваленко, который с осени находился в статусе свободного агента.

Клуб поздравил 28-летнего игрока с возвращением в команду, где он выступал на правах аренды из Аталанты в сезоне 2023/24.

О сроке контракта Эмполи не сообщил, но ранее была информация о договоре до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год.

Коваленко перебрался в Италию в 2021 году из Шахтера, однако в составе Аталанты не заиграл и на правах аренды играл за Специю и Эмполи.

Эмполи после 23-х матчей чемпионата Италии занимает 16-е место.