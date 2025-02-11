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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A
Италия
11 февраля 2025, 17:47 | Обновлено 11 февраля 2025, 17:48
2802
5

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A

Коваленко вернулся в состав Эмполи

11 февраля 2025, 17:47 | Обновлено 11 февраля 2025, 17:48
2802
5
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A
ФК Эмполи

Клуб Серии A Эмполи объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Виктором Коваленко, который с осени находился в статусе свободного агента.

Клуб поздравил 28-летнего игрока с возвращением в команду, где он выступал на правах аренды из Аталанты в сезоне 2023/24.

О сроке контракта Эмполи не сообщил, но ранее была информация о договоре до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год.

Коваленко перебрался в Италию в 2021 году из Шахтера, однако в составе Аталанты не заиграл и на правах аренды играл за Специю и Эмполи.

Эмполи после 23-х матчей чемпионата Италии занимает 16-е место.

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Виктор Коваленко Эмполи трансферы трансферы Серии A Серия A
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Remark
Ох і фон фото вибрали. Я думав помер.
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0
Первый Среди Равных
Ну нарешті, і слава Богу.
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0
Victor673256ua
Мабуть чимось таки зміг сподобатись Емполі в минулому сезоні, раз запропонували контракт
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0
Nostradamus
Б..я ну у вас і дизайнер.... Побачив фото, подумав шо некролог 
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0
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