Бавария приняла решение о будущем Кейна
У игрока в следующем году истекает контракт
Мюнхенская «Бавария» планирует пролонгировать трудовое соглашение с Гарри Кейном. По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, контракт может быть пролонгирован до 2028 или 2029 года, при этом стороны уже провели предварительный раунд переговоров.
Сам английский нападающий также выражает заинтересованность в продолжении сотрудничества, что позволяет ожидать динамичного развития переговорного процесса.
Несмотря на стремление продлить договор с 32–летним форвардом, который сейчас рассчитан до лета 2027 года, руководители клуба Кристоф Фройнд и Макс Эберль не прекращают мониторинг рынка.
Директора продолжают искать варианты для потенциального усиления линии атаки, чтобы обезопасить команду на случай возможного ухода лидера. В 15 поединках текущего розыгрыша Бундеслиги Кейн записал на свой счет 19 забитых мячей и 3 результативные передачи.
