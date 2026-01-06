Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бавария приняла решение о будущем Кейна
Германия
06 января 2026, 01:26
Бавария приняла решение о будущем Кейна

У игрока в следующем году истекает контракт

Getty Images/Global Images Ukraine

Мюнхенская «Бавария» планирует пролонгировать трудовое соглашение с Гарри Кейном. По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, контракт может быть пролонгирован до 2028 или 2029 года, при этом стороны уже провели предварительный раунд переговоров.

Сам английский нападающий также выражает заинтересованность в продолжении сотрудничества, что позволяет ожидать динамичного развития переговорного процесса.

Несмотря на стремление продлить договор с 32–летним форвардом, который сейчас рассчитан до лета 2027 года, руководители клуба Кристоф Фройнд и Макс Эберль не прекращают мониторинг рынка.

Директора продолжают искать варианты для потенциального усиления линии атаки, чтобы обезопасить команду на случай возможного ухода лидера. В 15 поединках текущего розыгрыша Бундеслиги Кейн записал на свой счет 19 забитых мячей и 3 результативные передачи.

