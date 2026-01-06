ATP06 января 2026, 01:35 | Обновлено 06 января 2026, 02:12
Канада – Бельгия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на турнире в Австралии
В ночь на 6 января сборные Канады и Бельгии проведут матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026,
Первая игра начнется в 01:35 по Киеву. Всего будет сыграно два одиночных поединка и один парный.
В одной группе В (Сидней) Канада и Бельгия выступают вместе с Китаем.
United Cup 2026. Группа В, 6 января
Канада – Бельгия
- Феликс Оже-Альяссим – Зизу Бергс
- Виктория Мбоко – Элизе Мертенс
- Виктория Мбоко / Феликс Оже-Альяссим – Элизе Мертенс / Зизу Бергс
|
