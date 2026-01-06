Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 января 2026, 01:35 | Обновлено 06 января 2026, 02:12
Канада – Бельгия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на турнире в Австралии

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Мбоко

В ночь на 6 января сборные Канады и Бельгии проведут матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026,

Первая игра начнется в 01:35 по Киеву. Всего будет сыграно два одиночных поединка и один парный.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В одной группе В (Сидней) Канада и Бельгия выступают вместе с Китаем.

United Cup 2026. Группа В, 6 января

Канада – Бельгия

  • Феликс Оже-Альяссим – Зизу Бергс
  • Виктория Мбоко – Элизе Мертенс
  • Виктория Мбоко / Феликс Оже-Альяссим – Элизе Мертенс / Зизу Бергс
📺 Видеотрансляция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
