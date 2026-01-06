Канада – Бельгия. United Cup 2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 6 января сборные Канады и Бельгии проведут матчевое противостояние на командном турнире United Cup 2026,

Первая игра начнется в 01:35 по Киеву. Всего будет сыграно два одиночных поединка и один парный.

В одной группе В (Сидней) Канада и Бельгия выступают вместе с Китаем.

United Cup 2026. Группа В, 6 января

Канада – Бельгия