Юлия Стародубцева – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Окленде
В ночь на 6 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В первом раунде основной сетки украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 112). Поединок состоится первым запуском на центральном корте и начнется ориентировочно в 00:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге поборется либо с Элиной Свитолиной, либо с Варварой Грачевой.
