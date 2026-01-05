Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Юлия Стародубцева – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
Юлия Стародубцева – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Окленде

Юлия Стародубцева – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 6 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде основной сетки украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 112). Поединок состоится первым запуском на центральном корте и начнется ориентировочно в 00:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Элиной Свитолиной, либо с Варварой Грачевой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Юлия Стародубцева Кэти Бултер смотреть онлайн WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
