Юлия Стародубцева – Кэти Бултер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 6 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 111) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде основной сетки украинка сыграет против Кэти Бултер (Великобритания, WTA 112). Поединок состоится первым запуском на центральном корте и начнется ориентировочно в 00:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге поборется либо с Элиной Свитолиной, либо с Варварой Грачевой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА