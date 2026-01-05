Украина. Премьер лига05 января 2026, 19:10 | Обновлено 05 января 2026, 19:40
1916
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный игрок покинул состав Металлиста 1925
Имереков ушел из харьковской команды
05 января 2026, 19:10 | Обновлено 05 января 2026, 19:40
1916
0
Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил об уходе из команды опытного центрального защитника Максима Имерекова, который становится свободным агентом.
В прошлом сезоне 34-летний игрок помог команде вернуться в УПЛ, а в нынешнем на поле в первой команде не выходил и поддерживал форму с юношеским составом.
Всего отыграл за Металлист 1925 40 матчей и забил 4 гола.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хоккей | 05 января 2026, 10:59 1
Золото завоюет европейская сборная
Футбол | 05 января 2026, 08:03 54
У братьев Суркисов есть обязательства перед Фирташем
Футбол | 05.01.2026, 18:06
Футбол | 05.01.2026, 08:33
Футбол | 05.01.2026, 15:59
Комментарии 0
Популярные новости
04.01.2026, 14:44 8
04.01.2026, 07:33 2
04.01.2026, 07:55 1
03.01.2026, 19:02 9
05.01.2026, 09:03 5
05.01.2026, 07:55
05.01.2026, 04:02 2
04.01.2026, 08:04 27