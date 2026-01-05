Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Опытный игрок покинул состав Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
05 января 2026, 19:10 | Обновлено 05 января 2026, 19:40
ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил об уходе из команды опытного центрального защитника Максима Имерекова, который становится свободным агентом.

В прошлом сезоне 34-летний игрок помог команде вернуться в УПЛ, а в нынешнем на поле в первой команде не выходил и поддерживал форму с юношеским составом.

Всего отыграл за Металлист 1925 40 матчей и забил 4 гола.

Максим Имереков Металлист 1925
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
