ОФИЦИАЛЬНО. Опытный игрок покинул состав Металлиста 1925

Клуб УПЛ Металлист 1925 объявил об уходе из команды опытного центрального защитника Максима Имерекова, который становится свободным агентом.

В прошлом сезоне 34-летний игрок помог команде вернуться в УПЛ, а в нынешнем на поле в первой команде не выходил и поддерживал форму с юношеским составом.

Всего отыграл за Металлист 1925 40 матчей и забил 4 гола.