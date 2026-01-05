Наполи давит на Милан: Конте – о победе над Лацио и травме звезды

Наставник «Наполи» Антонио Конте поделился мыслями после завершения матча 18–го тура итальянской Серии А, в котором его команда одержала победу над «Лацио» со счетом 2:0.

«Хочу выразить признательность своим подопечным: провести столь качественный поединок против серьезного оппонента было крайне сложно. Я отметил и физическую стойкость, и технический уровень ребят. Мы доминировали на поле и не дали «Лацио» проявить свои лучшие качества.

Сегодня мы продемонстрировали очень высокую планку. Необходимо сохранять этот ритм, хотя я осознаю, насколько изнурительным является график с матчами каждые три дня.

Искренне надеюсь, что повреждение Нереса (футболист был заменен на 69–й минуте) окажется несерьезным. Сейчас ротация состава дается нам с трудом из–за обилия травм.

Моя цель как тренера – максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Нам потребуется самоотдача каждого игрока, чтобы и в дальнейшем соответствовать тому уровню, который был показан сегодня», – приводит слова Конте официальный сайт клуба.