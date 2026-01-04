Дождь, Рим и три удаления: Наполи впервые с 2022 года обыграл Лацио
Неаполитанцы приблизились к первому месту Серии А
4 января матчем «Лацио» – «Наполи» стартовал игровой день 18-го тура Серии А.
Поединок прошёл в Риме на знаменитом стадионе «Олимпико».
Гости прервали затяжную безвыигрышную серию в матчах с «орлами», одержав долгожданную победу – первую с 2022 года.
Неаполитанцы решили исход встречи уже в первые 45 минут под дождем в Риме: два забитых мяча обеспечили комфортное преимущество.
Второй тайм получился крайне эмоциональным, поскольку арбитр показал три красные карточки. Впрочем, счет на табло не изменился – 2:0 в пользу «Наполи».
Серия А. 18-й тур, 4 января
«Лацио» – «Наполи» – 0:2
Голы: Спинаццола, 13, Ррахмани, 32
Удаления: Нослин, 81, Марушич, 88 – Маццокки, 88
