  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дождь, Рим и три удаления: Наполи впервые с 2022 года обыграл Лацио
Чемпионат Италии
Лацио
04.01.2026 13:30 – FT 0 : 2
Наполи
Италия
04 января 2026, 15:35 | Обновлено 04 января 2026, 16:05
272
2

Дождь, Рим и три удаления: Наполи впервые с 2022 года обыграл Лацио

Неаполитанцы приблизились к первому месту Серии А

04 января 2026, 15:35 | Обновлено 04 января 2026, 16:05
272
2 Comments
Дождь, Рим и три удаления: Наполи впервые с 2022 года обыграл Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

4 января матчем «Лацио» – «Наполи» стартовал игровой день 18-го тура Серии А.

Поединок прошёл в Риме на знаменитом стадионе «Олимпико».

Гости прервали затяжную безвыигрышную серию в матчах с «орлами», одержав долгожданную победу – первую с 2022 года.

Неаполитанцы решили исход встречи уже в первые 45 минут под дождем в Риме: два забитых мяча обеспечили комфортное преимущество.

Второй тайм получился крайне эмоциональным, поскольку арбитр показал три красные карточки. Впрочем, счет на табло не изменился – 2:0 в пользу «Наполи».

Серия А. 18-й тур, 4 января

«Лацио» – «Наполи» – 0:2

Голы: Спинаццола, 13, Ррахмани, 32

Удаления: Нослин, 81, Марушич, 88 – Маццокки, 88

Фотогалерея матча:

Серия A Наполи чемпионат Италии по футболу Лацио Лацио - Наполи Леонардо Спинаццола удаление (красная карточка) Амир Ррахмани Адам Марушич Тиджани Нослин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
_ Moore
за що червоні кожному персонально? Хто дивився?
Artem_Ponomar
нарешті неаполетанці перервали цю невдалу серію з Лаціо
