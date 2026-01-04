4 января, свой матч в рамках Серии А проведут Лацио и Наполи. Старт встречи запланирован на 13:30 по киевскому времени.

Лацио

Столичный клуб не оправдывает ожиданий в этом сезоне, занимая скромное восьмое место, отставание от топ-4 составляет целых 9 очков. В последнем туре Лацио расписал мировую на выезде с Удинезе – 1:1, соперник сравнял счет только в компенсированное время, хотя гости не заслужили победы.

Форма «бело-небесных» вызывает немало вопросов, они выиграли всего одну встречу из последних пяти в Серии А. Главный тренер Маурицио Сарри недавно перенес операцию на сердце, он должен быстро вернуться к работе, но данный фактор может повлиять на команду. Не сыграют Диа, Деле-Баширу, они в сборных, травмированы Жиго и Ровелла.

Наполи

Подопечные Антонио Конте пока идут третьими в чемпионате, отставание от лидера 4 очка, при этом есть игра в запасе, до второго Интера два балла, но тут матчей поровну. В своем последнем матче неаполитанцы одолели в гостях Кремонезе со счетом 2:0, дублем отметился датский нападающий Расмус Хойлунн.

Наполи в конце прошлого года, порадовал своих фанатов выигранным трофеем, взяв Суперкубок Италии, в финале одолели Болонью со счетом 2:0. Как действующие чемпионы, неаполитанцы постараются защитить титул. Есть трудности в Лиге чемпионов, где клуб на последних позициях зоны плей-офф, здесь все будет зависеть от последних туров. Конте не сможет рассчитывать на таких футболистов как: Ангисса, Де Брюйне, Гилмор, Лукаку, Мерет, под вопросом Бейкема и Оливера.

Личные встречи

Команды регулярно играют между собой, неаполитанцы не могут выиграть уже шесть встреч подряд. В прошлом сезоне Лацио одержал победу на выезде – 1:0, а потом сыграл 2:2 в гостях, также была встреча в Кубке Италии, где в родных стенах римляне были сильнее – 3:1.

Прогноз

В этой паре гости котируются небольшими фаворитами, с чем я согласен, ведь Наполи выглядит лучше соперника в этом сезоне. Битва принципиальная, Сарри выступит против бывшего клуба. Должен получиться интересный матч, поскольку гости выглядят предпочтительнее, поставлю на их успех с форой 0 за 1,64.