Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Я хотел бутсы от Роналду, а получил конструктор Лего»
Хавбек Кривбасса рассказал, как празднует Новый год
Полузащитник криворожского «Кривбаса» Ярослав Шевченко рассказал о своем новогоднем желании, что обычно дарит на праздники и какой самый теплый воспоминание из детства помнит.
– Какой самый неожиданный новогодний подарок вы когда-либо получали?
– Я писал в письме, что хочу топовые бутсы от Криштиану Роналду, а получал конструктор Лего (улыбается).
– Если бы Дед Волшебник мог исполнить одно ваше футбольное желание – что бы вы загадали?
– Хочется как можно меньше травм и побольше здоровья.
– Какой подарок вы бы выбрали для своих болельщиков?
– Считаю, что чемпионство в УПЛ будет самым значимым подарком для наших фанатов и Клуба.
– Кто в вашей команде больше всего напоминает новогоднего персонажа – и какого именно?
– Макс Задерака напоминает мне Санта-Клауса, ведь он очень добрый.
– Вы больше любите дарить или получать подарки? И что обычно дарите?
– Больше люблю дарить.
– Как вы обычно празднуете Новый год – дома, в путешествии или на базе?
– Стараюсь праздновать по-домашнему, так как считаю, что Новый Год – это домашний праздник. Но иногда собираюсь с друзьями и празднуем вместе.
– Какое самое теплое новогоднее воспоминание из детства вы помните?
– У нас есть традиция: каждого Нового года в 00:00 мы всей семьей прячемся по разным комнатам, открываем окно и ждем Санта-Клауса, чтобы он положил подарки под елку.
– Какое блюдо обязательно должно быть на вашем праздничном столе?
– Салат с ананасами и куриным филе.
– Какую новогоднюю песню или фильм вы включаете первым?
– Все части фильма «Один дома». А из песен – «Last Christmas».
– Какой «самый холодный» матч в вашей карьере вы помните?
– Включаю фильм «Гринч, похититель Рождества».
– С кем из команды вы бы украшали елку, чтобы она получилась идеальной?
– С Владимиром Виливальдом. Он очень ответственный парень, поэтому елка получилась бы идеальной.
