Ярослав ШЕВЧЕНКО: «Я хотел бутсы от Роналду, а получил конструктор Лего»

Полузащитник криворожского «Кривбаса» Ярослав Шевченко рассказал о своем новогоднем желании, что обычно дарит на праздники и какой самый теплый воспоминание из детства помнит.

– Какой самый неожиданный новогодний подарок вы когда-либо получали?

– Я писал в письме, что хочу топовые бутсы от Криштиану Роналду, а получал конструктор Лего (улыбается).

– Если бы Дед Волшебник мог исполнить одно ваше футбольное желание – что бы вы загадали?

– Хочется как можно меньше травм и побольше здоровья.

– Какой подарок вы бы выбрали для своих болельщиков?

– Считаю, что чемпионство в УПЛ будет самым значимым подарком для наших фанатов и Клуба.

– Кто в вашей команде больше всего напоминает новогоднего персонажа – и какого именно?

– Макс Задерака напоминает мне Санта-Клауса, ведь он очень добрый.

– Вы больше любите дарить или получать подарки? И что обычно дарите?

– Больше люблю дарить.

– Как вы обычно празднуете Новый год – дома, в путешествии или на базе?

– Стараюсь праздновать по-домашнему, так как считаю, что Новый Год – это домашний праздник. Но иногда собираюсь с друзьями и празднуем вместе.

– Какое самое теплое новогоднее воспоминание из детства вы помните?

– У нас есть традиция: каждого Нового года в 00:00 мы всей семьей прячемся по разным комнатам, открываем окно и ждем Санта-Клауса, чтобы он положил подарки под елку.

– Какое блюдо обязательно должно быть на вашем праздничном столе?

– Салат с ананасами и куриным филе.

– Какую новогоднюю песню или фильм вы включаете первым?

– Все части фильма «Один дома». А из песен – «Last Christmas».

– Какой «самый холодный» матч в вашей карьере вы помните?

– Включаю фильм «Гринч, похититель Рождества».

– С кем из команды вы бы украшали елку, чтобы она получилась идеальной?

– С Владимиром Виливальдом. Он очень ответственный парень, поэтому елка получилась бы идеальной.