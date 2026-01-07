Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 января 2026, 01:09 | Обновлено 07 января 2026, 01:11
ФОТО. 18-летний игрок бросил футбол по необычной причине

В Нидерландах обсуждают решение Даана ван Реювейка

Getty Images/Global Images Ukraine. Даан ван Реювейк

18-летний защитник нидерландского клуба «НАК Бреда» Даан ван Реювейк принял неожиданное решение завершить профессиональную карьеру, несмотря на то что только начал путь во взрослом футболе.

По словам футболиста, он хочет «приносить пользу обществу» и не видит возможности реализовать это через игру. В поисках ответа ван Реювейк даже обращался к вере.

«Я попросил Бога дать мне знак и понял, что хочу остановиться. Это не та жизнь, которую я хочу для себя», – признался он.

За свою короткую карьеру ван Реювейк успел дебютировать в Эредивизи в матче против ПСВ – этот выход на поле стал для него единственным на высшем уровне.

Теперь футболист возвращается к учебе и ищет университет, который будет соответствовать его жизненным целям.

