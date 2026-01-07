Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 01:02
Лупашко имеет неожиданный вариант на будущее после увольнения из Карпат

Тренер может перейти в иностранный чемпионат

ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Бывший главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко может продолжить карьеру за пределами Украины.

По словам агента наставника Олега Авдыша, предложений из УПЛ пока нет, однако интерес к специалисту проявляют клубы из двух иностранных чемпионатов. Один из них борется за чемпионство и выход в Лигу чемпионов. Имена команд пока не разглашаются. Агент отметил, что Лупашко активно изучает иностранные языки и готовится к новому этапу карьеры.

Ранее сообщалось, что Лупашко и «Карпаты» из-за Авдыша расстались не на лучшей ноте.

Дмитрий Олийченко Источник: Трибуна
