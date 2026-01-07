Украина. Премьер лига07 января 2026, 01:02 |
Лупашко имеет неожиданный вариант на будущее после увольнения из Карпат
Тренер может перейти в иностранный чемпионат
Бывший главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко может продолжить карьеру за пределами Украины.
По словам агента наставника Олега Авдыша, предложений из УПЛ пока нет, однако интерес к специалисту проявляют клубы из двух иностранных чемпионатов. Один из них борется за чемпионство и выход в Лигу чемпионов. Имена команд пока не разглашаются. Агент отметил, что Лупашко активно изучает иностранные языки и готовится к новому этапу карьеры.
Ранее сообщалось, что Лупашко и «Карпаты» из-за Авдыша расстались не на лучшей ноте.
