Стародубцева разгромила немку и пробилась в основу пятисотника в Нинбо
Юлия в двух сетах уверенно разобралась с Тамарой в финальном раунде отбора
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) вышла в основу хардового турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.
В финале отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу Германии Тамару Корпач (WTA 143) за 1 час и 33 минуты.
WTA 500 Нинбо. Квалификация
Тамара Корпач (Германия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 1:6, 3:6
