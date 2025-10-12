Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева разгромила немку и пробилась в основу пятисотника в Нинбо
WTA
12 октября 2025, 12:25
Стародубцева разгромила немку и пробилась в основу пятисотника в Нинбо

Юлия в двух сетах уверенно разобралась с Тамарой в финальном раунде отбора

Стародубцева разгромила немку и пробилась в основу пятисотника в Нинбо

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) вышла в основу хардового турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.

В финале отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу Германии Тамару Корпач (WTA 143) за 1 час и 33 минуты.

WTA 500 Нинбо. Квалификация

Тамара Корпач (Германия) – Юлия Стародубцева (Украина) – 1:6, 3:6

Юлия Стародубцева WTA Нинбо Тамара Корпач
