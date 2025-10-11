Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева прервала лузстрик из 7 матчей и вышла в финал отбора в Нинбо
WTA
11 октября 2025, 14:55
134
1

Юлия в двух сетах переиграла Присциллу Хон и поборется за место в основе пятисотника

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 131) пробилась в финал квалификации хардового турнира WTA 500 в Нинбо, Китай.

В первом раунде отбора украинка в двух сетах переиграла представительницу Австралии Присциллу Хон (WTA 95) за 1 час и 58 минут.

WTA 1000 Ухань. Хард. Квалификация

Юлия Стародубцева (Украина) – Присцилла Хон (Австралия) [12] – 7:6 (7:0), 6:1

В первой партии Юлия отыгралась со счета 0:3, когда проигрывала с одним брейком.

Стародубцева одержала первую победу с 31 июля, когда справилась с Магдаленой Френх в Монреале. Лузстрик Юлии за эти два месяца составлял семь матчей.

В финале квалификации Юлия поборется против Тамары Корпач (Германия, WTA 143). Ранее Стародубцева дважды играла против Корпач и дважды одолела немку.

теннис WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
C.Пеклов
Молодець!
