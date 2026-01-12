Надежда Киченок с напарницей выбили вторых сеяных на старте Хобарта

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла стартовый матч парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

В первом раунде украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах переиграли тандем Чан Хао-Чин (Китайский Тайбей) / Цзян Синьюй (Китай) за 1 час и 38 минут.

WTA 250 Хобарт. Пары. Хард, 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Чан Хао-Чин (Китайский Тайбей) / Цзян Синьюй (Китай) [2] – 7:5, 7:5

В первой партии Надежда и Макото уступали 1:4, а затем отыграли подачу на сет при счете 3:5, выиграв четыре гейм подряд.

Это было первое очное противостояние дуэтов. Киченок и Ниномия во втором круге поборются либо с Катажиной Питер и Джанис Тджен, либо с Габриэллой Да Силвой Фик и Александрой Осборн.

Надежда и Макото провели 13-й совместный поединок с июля 2025 года и одержали 11-ю победу. Украинка и японка начали путь за третьим трофеем WTA 250 – летом прошло года они стали чемпионками в Гамбурге и Праге.