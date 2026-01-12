Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Надежда Киченок с напарницей выбили вторых сеяных на старте Хобарта
WTA
12 января 2026, 09:22 |
172
0

Надежда Киченок с напарницей выбили вторых сеяных на старте Хобарта

Украинка и Макото Ниномия обыграли тандем Чан Хао-Чин / Цзян Синьюй на турнире WTA 250

12 января 2026, 09:22 |
172
0
Надежда Киченок с напарницей выбили вторых сеяных на старте Хобарта
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок выиграла стартовый матч парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Хобарте, Австралия.

В первом раунде украинка вместе с Макото Ниномией (Япония) в двух сетах переиграли тандем Чан Хао-Чин (Китайский Тайбей) / Цзян Синьюй (Китай) за 1 час и 38 минут.

WTA 250 Хобарт. Пары. Хард, 1/8 финала

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Чан Хао-Чин (Китайский Тайбей) / Цзян Синьюй (Китай) [2] – 7:5, 7:5

В первой партии Надежда и Макото уступали 1:4, а затем отыграли подачу на сет при счете 3:5, выиграв четыре гейм подряд.

Это было первое очное противостояние дуэтов. Киченок и Ниномия во втором круге поборются либо с Катажиной Питер и Джанис Тджен, либо с Габриэллой Да Силвой Фик и Александрой Осборн.

Надежда и Макото провели 13-й совместный поединок с июля 2025 года и одержали 11-ю победу. Украинка и японка начали путь за третьим трофеем WTA 250 – летом прошло года они стали чемпионками в Гамбурге и Праге.

По теме:
Сестры Киченок проиграли первым сеяным в полуфинале пятисотника в Брисбене
Л. Киченок / Н. Киченок – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE
Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 9 января
Чан Хао-Чин Цзян Синьюй Надежда Киченок Макото Ниномия WTA Хобарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Футбол | 11 января 2026, 09:00 0
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике

Тренера разозлило поражение от «Браги»

Хуркач переиграл Вавринку. Победитель United Cup определится в миксте
Теннис | 11 января 2026, 13:19 0
Хуркач переиграл Вавринку. Победитель United Cup определится в миксте
Хуркач переиграл Вавринку. Победитель United Cup определится в миксте

Хуберт сравнял счет для сборной Польши в матчевом противостоянии со Швейцарией

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 11.01.2026, 07:54
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Теннис | 11.01.2026, 09:29
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Костюк не сумела выиграть трофей в Брисбене, уступив в финале Соболенко
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Футбол | 12.01.2026, 04:30
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Винисиус требует от Реала, чтобы два игрока ушли, или не продлит контракт
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 1
Футбол
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
ВИДЕО. Стадион и диктор в экстазе. Как Жирона реагировала на гол Ваната
11.01.2026, 05:55 1
Футбол
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
Луис Энрике окончательно решил покинуть ПСЖ и выбрал себе новый клуб
10.01.2026, 09:07 7
Футбол
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
ВИДЕО. Ударом пяткой! Ванат поразил ворота Осасуны в Ла Лиге
10.01.2026, 20:24 10
Футбол
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
Кличко принял сенсационное решение о своем будущем
11.01.2026, 05:42 3
Бокс
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
Динамо сделало официальное предложение по форварду Вереса – журналист
11.01.2026, 10:30 7
Футбол
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем