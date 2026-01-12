Верес начал сбор в Турции. Стал известен график спаррингов

Ровенский клуб проводит подготовку ко второй части сезона. Команда работает на учебно-тренировочных сборах в Турции.

На сбор тренерский штаб взял 28 футболистов. На зимних сборах Верес запланировал провести десять спаррингов. Уже известны имена восьми соперников. Продолжаются переговоры с потенциальными соперниками еще в двух контрольных матчах.

График спаррингов Вереса в Турции:

17 января: Верес – Краковия (Краков, Польша)

22 января: Верес – Богемианс 1905 (Прага, Чехия)

25 января: Верес – Аркадаг (Туркменистан)

26 января: Верес – Дукаджини (Клина, Косово)

02 февраля: Верес – Иберия 1999 (Тбилиси, Грузия)

08 февраля: Верес – Кудровка (Украина)

10 февраля: Верес – Видовре (Дания)

13 февраля: Верес – Динамо (Тбилиси, Грузия).

Первую часть чемпионата Верес завершил на 11 месте. В 15 матчах команда набрала 18 очков.