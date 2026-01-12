Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Верес начал сбор в Турции. Стал известен график спаррингов
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 17:34 | Обновлено 12 января 2026, 17:36
Первый товарищеский матч запланирован на 17 января

НК Верес

Ровенский клуб проводит подготовку ко второй части сезона. Команда работает на учебно-тренировочных сборах в Турции.

На сбор тренерский штаб взял 28 футболистов. На зимних сборах Верес запланировал провести десять спаррингов. Уже известны имена восьми соперников. Продолжаются переговоры с потенциальными соперниками еще в двух контрольных матчах.

График спаррингов Вереса в Турции:

17 января: Верес – Краковия (Краков, Польша)
22 января: Верес – Богемианс 1905 (Прага, Чехия)
25 января: Верес – Аркадаг (Туркменистан)
26 января: Верес – Дукаджини (Клина, Косово)
02 февраля: Верес – Иберия 1999 (Тбилиси, Грузия)
08 февраля: Верес – Кудровка (Украина)
10 февраля: Верес – Видовре (Дания)
13 февраля: Верес – Динамо (Тбилиси, Грузия).

Первую часть чемпионата Верес завершил на 11 месте. В 15 матчах команда набрала 18 очков.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Верес Ровно учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Олег Шандрук Краковия Богемианс Прага Аркадаг Дукаджини Иберия 1999 (Сабуртало) Кудровка Видовре Динамо Тбилиси
Сергей Турчак Источник: ФК Верес
