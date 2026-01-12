Верес начал сбор в Турции. Стал известен график спаррингов
Первый товарищеский матч запланирован на 17 января
Ровенский клуб проводит подготовку ко второй части сезона. Команда работает на учебно-тренировочных сборах в Турции.
На сбор тренерский штаб взял 28 футболистов. На зимних сборах Верес запланировал провести десять спаррингов. Уже известны имена восьми соперников. Продолжаются переговоры с потенциальными соперниками еще в двух контрольных матчах.
График спаррингов Вереса в Турции:
17 января: Верес – Краковия (Краков, Польша)
22 января: Верес – Богемианс 1905 (Прага, Чехия)
25 января: Верес – Аркадаг (Туркменистан)
26 января: Верес – Дукаджини (Клина, Косово)
02 февраля: Верес – Иберия 1999 (Тбилиси, Грузия)
08 февраля: Верес – Кудровка (Украина)
10 февраля: Верес – Видовре (Дания)
13 февраля: Верес – Динамо (Тбилиси, Грузия).
Первую часть чемпионата Верес завершил на 11 месте. В 15 матчах команда набрала 18 очков.
