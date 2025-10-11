Ястремская сыграет на турнире WTA 500 в Нинбо. Известна первая соперница

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) сыграет на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо, Китай.

В первом раунде украинка поборется против представительницы Канады Виктории Мбоко (WTA 24).

Ранее Даяна ни разу играла против Мбоко. Если Ястремская сумеет выйти во второй круг, то встретится с третьей сеяной Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 9).

Последним турниром Ястремской был тысячник в Ухане, где в первом круге она не сумела доиграть поединок против Лауры Зигемунд.

Соревнования в Нинбо пройдут с 13 по 19 октября. В квалификации пятисотника выступления продолжает Юлия Стародубцева, которая 11 числа преодолела первый раунд благодаря победе над Присциллой Хон.