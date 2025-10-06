Ястремская не сумела доиграть стартовый матч на супертурнире в Ухане

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде украинка вышла на корт против немки Лауры Зигемунд (WTA 53). В третьем сете Даяна отказалась продолжать борьбу.

WTA 1000 Ухань. Хард, 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 5:7, 6:4, 1:4, RET., Ястремская

Девушки провели на корте 2 часа и 45 минут. В третьей партии у Даяны возникли проблемы в области шеи и она дважды вызывала врача на корт.

Это было четвертое очное противостояние Ястремской и Зигемунд. Лаура впервые одолела Даяну.

Ястремская проиграла третий матч подряд. В последний раз она побеждала 10 августа во втором круге тысячника в Цинциннати, когда справилась с Викторией Томовой.

Зигемунд в 1/16 финала престижных соревнований в Ухане поборется против пятой сеяной Мирры Андреевой.