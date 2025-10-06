Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ястремская не сумела доиграть стартовый матч на супертурнире в Ухане
WTA
06 октября 2025, 09:20 | Обновлено 06 октября 2025, 09:24
487
2

Ястремская не сумела доиграть стартовый матч на супертурнире в Ухане

Даяна отказалась продолжать борьбу с Лаурой Зигемунд в третьем сете

06 октября 2025, 09:20 | Обновлено 06 октября 2025, 09:24
487
2 Comments
Ястремская не сумела доиграть стартовый матч на супертурнире в Ухане

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

В первом раунде украинка вышла на корт против немки Лауры Зигемунд (WTA 53). В третьем сете Даяна отказалась продолжать борьбу.

WTA 1000 Ухань. Хард, 1/32 финала

Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 5:7, 6:4, 1:4, RET., Ястремская

Девушки провели на корте 2 часа и 45 минут. В третьей партии у Даяны возникли проблемы в области шеи и она дважды вызывала врача на корт.

Это было четвертое очное противостояние Ястремской и Зигемунд. Лаура впервые одолела Даяну.

Ястремская проиграла третий матч подряд. В последний раз она побеждала 10 августа во втором круге тысячника в Цинциннати, когда справилась с Викторией Томовой.

Зигемунд в 1/16 финала престижных соревнований в Ухане поборется против пятой сеяной Мирры Андреевой.

По теме:
Л. Киченок / Перес – Мухаммад / Схюрс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Лаура Зигемунд. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Ухане
Даяна Ястремская Лаура Зигемунд WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
Футбол | 05 октября 2025, 13:01 8
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров внес изменения в заявку сборной Украины

Дебютный вызов в национальную команду получил Владислав Велетень

В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
Футбол | 06 октября 2025, 06:53 4
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила
В команде Мудрика в шоке от УАФ. Известно, от кого зависит судьба Михаила

Украинский футболист пока отстранен от футбола

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Футбол | 06.10.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Футбол | 05.10.2025, 10:27
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Они заменили Украину. Марокко захлестнули протесты против затрат на ЧМ-2030
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 6 октября
Теннис | 05.10.2025, 22:50
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 6 октября
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Ухане на 6 октября
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Disiny7
Існують дві версії Даяни
Перша: генератор випадкових пострілів (ГВП), та друга ГВП 2.0
Різниця між ними в тому, що в першій відсутня відповідальність за результат від слова взагалі, а в настройках другої є таємничий тумблер, котрий інколи вмикається і Даяна стає більш-менш концентрованою, та трохи відповідальнішою.
Хто винахідник цього диво-пристрою, та як він взагалі працює, науці ще доведеться розібратись, але цих більш-менш та трохи вистачає, наприклад, щоб винести Коко з корту, або вибороти місце в 1/2 австралійського мейджора…
Наразі в Піднебесну приїхала гірша версія Даяни, тому й обговорювати нема шо
Ответить
0
RomеоBoss
Даяна, що сталось! Я сам матч не дивився тому не знаю чому Яна
знялась. Але гадаю причина та сама
багато помилок!
Ответить
0
Популярные новости
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
«И минуты не выстоит». Усику предсказывают неудачу в бою его мечты
05.10.2025, 00:05 3
Бокс
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
В Шахтере дали официальный ответ о возможной поездке игрока в россию
04.10.2025, 12:51 192
Футбол
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
ВИДЕО. Прямо в девятку. Ванат забил второй мяч за Жирону
04.10.2025, 17:36 14
Футбол
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
ФОТО. Жирона обратилась к Ванату после его гола в победном матче
05.10.2025, 07:56
Футбол
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
Пары плей-офф. Стал известен соперник Украины в 1/8 финала ЧМ-2025 U-20
06.10.2025, 06:47 14
Футбол
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
Финал на три сета. Определена чемпионка супертурнира WTA 1000 в Пекине
05.10.2025, 15:59 2
Теннис
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
Таблицы ЧМ U-20. Фиаско Бразилии. Кто станет соперником Украины U-20?
05.10.2025, 12:47 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем