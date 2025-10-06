Ястремская не сумела доиграть стартовый матч на супертурнире в Ухане
Даяна отказалась продолжать борьбу с Лаурой Зигемунд в третьем сете
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.
В первом раунде украинка вышла на корт против немки Лауры Зигемунд (WTA 53). В третьем сете Даяна отказалась продолжать борьбу.
WTA 1000 Ухань. Хард, 1/32 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Лаура Зигемунд (Германия) – 5:7, 6:4, 1:4, RET., Ястремская
Девушки провели на корте 2 часа и 45 минут. В третьей партии у Даяны возникли проблемы в области шеи и она дважды вызывала врача на корт.
Это было четвертое очное противостояние Ястремской и Зигемунд. Лаура впервые одолела Даяну.
Ястремская проиграла третий матч подряд. В последний раз она побеждала 10 августа во втором круге тысячника в Цинциннати, когда справилась с Викторией Томовой.
Зигемунд в 1/16 финала престижных соревнований в Ухане поборется против пятой сеяной Мирры Андреевой.
Перша: генератор випадкових пострілів (ГВП), та друга ГВП 2.0
Різниця між ними в тому, що в першій відсутня відповідальність за результат від слова взагалі, а в настройках другої є таємничий тумблер, котрий інколи вмикається і Даяна стає більш-менш концентрованою, та трохи відповідальнішою.
Хто винахідник цього диво-пристрою, та як він взагалі працює, науці ще доведеться розібратись, але цих більш-менш та трохи вистачає, наприклад, щоб винести Коко з корту, або вибороти місце в 1/2 австралійського мейджора…
Наразі в Піднебесну приїхала гірша версія Даяни, тому й обговорювати нема шо
знялась. Але гадаю причина та сама
багато помилок!