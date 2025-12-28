Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Роналду вручил Джоковичу специальную награду на Globe Soccer Awards
Другие новости
28 декабря 2025, 21:46 |
471
0

ФОТО. Роналду вручил Джоковичу специальную награду на Globe Soccer Awards

Новак на церемонии награждения в Дубае получил приз как выдающийся спортсмен

28 декабря 2025, 21:46 |
471
0
ФОТО. Роналду вручил Джоковичу специальную награду на Globe Soccer Awards
Криштиану Роналду и Новак Джокович

38-летний сербский теннисист Новак Джокович получил специальный приз на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards 2025, которая состоялась 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

Ноле победил в номинации GSA как выдающийся спортсмен. Награду Джоковичу вручил легендарный Криштиану Роналду.

Этот приз был впервые учрежден в 2025 году – это сделал лично Роналду. Сам Криштиану в Дубае был признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке.

ФОТО. Роналду вручил Джоковичу специальную награду на Globe Soccer Awards

По теме:
ВИДЕО. Дембеле и Ямаль привлекли внимание на Globe Soccer Awards
Криштиану РОНАЛДУ – о Globe Soccer Awards 2025: «Особенный момент»
Globe Soccer Awards 2025. Все обладатели наград: от Дембеле до Роналду
Новак Джокович Криштиану Роналду Globe Soccer Awards фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стародубцева заявилась на турнир WTA 250 в Окленде. Где начнет год Снигур?
Теннис | 27 декабря 2025, 17:10 9
Стародубцева заявилась на турнир WTA 250 в Окленде. Где начнет год Снигур?
Стародубцева заявилась на турнир WTA 250 в Окленде. Где начнет год Снигур?

Юлия в Новой Зеландии стартует с квалификации, Дарья выступит на WTA 125 в Канберре

Кличко решил наказать предательницу Украины
Бокс | 28 декабря 2025, 08:29 3
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины

Мэр Киева лишил Лыскун стипендии

Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А
Футбол | 28.12.2025, 15:48
Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А
Дьяволы вышли в лидеры. Милан с дублем Нкунку обыграл аутсайдера Серии А
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Бокс | 28.12.2025, 08:01
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Футбол | 28.12.2025, 13:24
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 37
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 35
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
27.12.2025, 09:02
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
28.12.2025, 09:45 1
Бокс
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем