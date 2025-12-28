Другие новости28 декабря 2025, 21:46 |
ФОТО. Роналду вручил Джоковичу специальную награду на Globe Soccer Awards
Новак на церемонии награждения в Дубае получил приз как выдающийся спортсмен
38-летний сербский теннисист Новак Джокович получил специальный приз на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards 2025, которая состоялась 28 декабря в Дубае (ОАЭ).
Ноле победил в номинации GSA как выдающийся спортсмен. Награду Джоковичу вручил легендарный Криштиану Роналду.
Этот приз был впервые учрежден в 2025 году – это сделал лично Роналду. Сам Криштиану в Дубае был признан лучшим игроком года на Ближнем Востоке.
