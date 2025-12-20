Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Украинскую тенисистку назвали «самой красивой женщиной в мире»
ФОТО. Украинскую тенисистку назвали «самой красивой женщиной в мире»

Ястремская взорвала Instagram новым образом

Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская опубликовала новые фотографии в своем Instagram.

Спортсменка предстала в изящном черном вечернем наряде, подчеркнув элегантность и природную красоту.

Новый образ Даяны вызвал настоящую волну комплиментов в комментариях. Под постом поклонники массово отмечают внешность Ястремской, называя ее «самой красивой женщиной в мире», «идеалом» и «№1».

Помимо спортивных достижений, Ястремская давно остается одной из самых ярких и стильных украинских спортсменок в социальных сетях.

фото Даяна Ястремская lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
