ФОТО. Украинская тенисистка восхитила фанов снимками в купальнике

18 декабря 2025, 23:30 |
Даяна Ястремская показала эффектные кадры из отпуска

Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась новой серией фотографий в Instagram. Спортсменка отдыхает на Бали.

На снимках Даяна позирует в купальнике на фоне тропической природы и бассейна.

В комментариях поклонники активно отмечают привлекательность Ястремской.

Теннисистка продолжает привлекать внимание не только игрой на корте, но и яркими публикациями в социальных сетях.

Максим Лапченко Источник: Instagram
Комментарии
