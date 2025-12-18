ФОТО. Украинская тенисистка восхитила фанов снимками в купальнике

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась новой серией фотографий в Instagram. Спортсменка отдыхает на Бали.

На снимках Даяна позирует в купальнике на фоне тропической природы и бассейна.

В комментариях поклонники активно отмечают привлекательность Ястремской.

Теннисистка продолжает привлекать внимание не только игрой на корте, но и яркими публикациями в социальных сетях.