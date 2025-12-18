Другие новости18 декабря 2025, 23:30 |
1450
0
ФОТО. Украинская тенисистка восхитила фанов снимками в купальнике
Даяна Ястремская показала эффектные кадры из отпуска
18 декабря 2025, 23:30 |
1450
0
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась новой серией фотографий в Instagram. Спортсменка отдыхает на Бали.
На снимках Даяна позирует в купальнике на фоне тропической природы и бассейна.
В комментариях поклонники активно отмечают привлекательность Ястремской.
Теннисистка продолжает привлекать внимание не только игрой на корте, но и яркими публикациями в социальных сетях.
