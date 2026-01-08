Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ФОТО. Легенда Реала купит клуб Ла Лиги? Сделка на 400 млн евро

Серхио Рамос возвращается к истокам: теперь в роли инвестора

Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Бывший защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос стал публичным лицом консорциума инвесторов, который готовит предложение в размере €400 млн на покупку его родного клуба – «Севильи».

39-летний Рамос, воспитанник академии «Севильи», не будет крупнейшим инвестором, однако именно он возглавляет проект и представляет его на публике. По информации источников, в сделке также участвует американский инвестиционный фонд. Предложение предполагает выкуп 100% клуба, но финальная сумма будет зависеть от оценки долгов, которые могут составлять около €180 млн.

Ситуацию осложняет вопрос займа от CVC Capital Partners, который в «Севилье» и Ла Лиге не считают классическим долгом. Из-за этого €400 млн – это стоимость клуба целиком, включая долги и финансовые обязательства, а не сумма, которую владельцы получат «на руки».

Ожидается, что переговоры затянутся. Это оставляет Рамосу возможность вернуться на поле в Испании уже в этом сезоне – по правилам, игрок не может выступать за клуб, если является его владельцем.

В последние годы финансовое положение «Севильи» ухудшилось: убытки за сезон-2023/24 составили €81,8 млн, а весной 2024-го клуб привлек кредит на €108 млн при участии Goldman Sachs.

Для Рамоса потенциальная сделка – не просто бизнес, а личная история: именно в «Севилье» он начинал профессиональную карьеру, прежде чем стать легендой «Реала» и выиграть Лигу чемпионов четырежды.

Максим Лапченко Источник: The Athletic
