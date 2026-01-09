ДЕ ДЗЕРБИ: «Никогда не плакал из-за проигрышей, но сегодня не сдержался»

Тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после поражения в поединке за Суперкубок Франции (2:2, 1:4 по пенальти).

«Первым делом я признался своим подопечным, что никогда прежде не плакал из–за проигрышей. Но сегодня, вернувшись в раздевалку, я не сдержался.

Мы провели колоссальную подготовку к этой встрече, осознавая, что «ПСЖ» уже полтора года демонстрирует, пожалуй, самый качественный футбол на континенте. Тем не менее сегодня именно «Марсель» был достоин триумфа.

Также я подчеркнул: мы обязаны всегда придерживаться такой планки. В этой игре присутствовало все – дисциплина в защите, мастерство, волевые качества и тактика.

У «Марселя» сегодня были все составляющие, необходимые мощному клубу для достижения побед», – цитирует Де Дзерби издание RMC Sport.