Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ДЕ ДЗЕРБИ: «Никогда не плакал из-за проигрышей, но сегодня не сдержался»
Франция
09 января 2026, 05:16 | Обновлено 09 января 2026, 05:17
Тренер Марселя поделился эмоциями после поражения в поединке за Суперкубок Франции

УЕФА. Роберто Де Дзерби

Тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после поражения в поединке за Суперкубок Франции (2:2, 1:4 по пенальти).

«Первым делом я признался своим подопечным, что никогда прежде не плакал из–за проигрышей. Но сегодня, вернувшись в раздевалку, я не сдержался.

Мы провели колоссальную подготовку к этой встрече, осознавая, что «ПСЖ» уже полтора года демонстрирует, пожалуй, самый качественный футбол на континенте. Тем не менее сегодня именно «Марсель» был достоин триумфа.

Также я подчеркнул: мы обязаны всегда придерживаться такой планки. В этой игре присутствовало все – дисциплина в защите, мастерство, волевые качества и тактика.

У «Марселя» сегодня были все составляющие, необходимые мощному клубу для достижения побед», – цитирует Де Дзерби издание RMC Sport.

Напомним, что «ПСЖ» участвовал в борьбе за трофей на правах чемпиона и триумфатора Кубка Франции. Соперником парижан стал «Марсель», занявший вторую строчку в Лиге 1 по результатам минувшего сезона.

Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(8)
