ФОТО. Девушка футболиста АПЛ выступила против Grok AI Илона Маска

Британская телеведущая Майя Джама публично обратилась к Grok AI, связанному с проектами Илона Маск, потребовав не использовать и не редактировать ее фотографии ни в каком виде – ни сейчас, ни в будущем.

31-летняя ведущая «Love Island» и девушка защитника «Манчестер Сити» Рубен Диаш сделала заявление в соцсети X, подчеркнув, что не дает согласия на любые манипуляции с ее образом и просит отклонять запросы третьих лиц.

Grok публично заверил, что выполнит ее требование. При этом Джама объяснила, что тема для нее личная: несколько лет назад ее фото в бикини были превращены в фейковые обнаженные снимки и распространены без согласия. О случившемся она узнала после того, как изображения получила ее мать.

По словам Майи, ее обращение может не остановить злоупотребления, но она надеется, что люди будут критически относиться к поддельным и ИИ-сгенерированным изображениям.