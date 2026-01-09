Ничейная серия. Манчестер Сити не может выиграть три матча подряд

Английский гранд Манчестер Сити продолжает серию без побед в Премьер‑лиге.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла три подряд матча вничью: против Сандерленда (0:0), Челси (1:1) и Брайтона (1:1).

7 января игроки Сити не смогли реализовать свои шансы и заработать три очка в игре с Брайтоном на Эттихаде. Норвежский форвард Эрлинг Холанд отметился голом с пенальти, это был его 150-й гол за клуб во всех соревнованиях.

Манчестер Сити не побеждает в чемпионате уже три матча подряд, хотя в поединках против Челси и Брайтона горожане были впереди в счёте. Эта серия негативно сказывается на шансах команды на успех в гонке за чемпионство.

Главный тренер Пеп Гвардиола признал, что эта серия без побед усложняет борьбу за титул в чемпионате Англии, так как его команда отстаёт на 6 очков от Арсенала, лидера в турнирной таблице АПЛ.

Топ‑3 АПЛ: Арсенал (49 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43 пункта).

Серия Манчестер Сити: 3 ничейных матча в АПЛ

Турнирная таблица АПЛ