Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
09 января 2026, 05:14 | Обновлено 09 января 2026, 05:45
Ничейная серия. Манчестер Сити не может выиграть три матча подряд

Команда Пепа Гвардиолы не сумела обыграть Сандерленд, Челси и Брайтон

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Английский гранд Манчестер Сити продолжает серию без побед в Премьер‑лиге.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла три подряд матча вничью: против Сандерленда (0:0), Челси (1:1) и Брайтона (1:1).

7 января игроки Сити не смогли реализовать свои шансы и заработать три очка в игре с Брайтоном на Эттихаде. Норвежский форвард Эрлинг Холанд отметился голом с пенальти, это был его 150-й гол за клуб во всех соревнованиях.

Манчестер Сити не побеждает в чемпионате уже три матча подряд, хотя в поединках против Челси и Брайтона горожане были впереди в счёте. Эта серия негативно сказывается на шансах команды на успех в гонке за чемпионство.

Главный тренер Пеп Гвардиола признал, что эта серия без побед усложняет борьбу за титул в чемпионате Англии, так как его команда отстаёт на 6 очков от Арсенала, лидера в турнирной таблице АПЛ.

Топ‑3 АПЛ: Арсенал (49 очков), Манчестер Сити, Астон Вилла (по 43 пункта).

Серия Манчестер Сити: 3 ничейных матча в АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 21 15 4 2 40 - 14 17.01.26 19:30 Ноттингем Форест - Арсенал08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 49
2 Манчестер Сити 21 13 4 4 45 - 19 17.01.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 43
3 Астон Вилла 21 13 4 4 33 - 24 18.01.26 18:30 Астон Вилла - Эвертон07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Арсенал 4:1 Астон Вилла27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 43
4 Ливерпуль 21 10 5 6 32 - 28 17.01.26 17:00 Ливерпуль - Бёрнли08.01.26 Арсенал 0:0 Ливерпуль04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 35
5 Брентфорд 21 10 3 8 35 - 28 17.01.26 17:00 Челси - Брентфорд07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 33
6 Ньюкасл 21 9 5 7 32 - 27 18.01.26 16:00 Вулверхэмптон - Ньюкасл07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 32
7 Манчестер Юнайтед 21 8 8 5 36 - 32 17.01.26 14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон26.12.25 Манчестер Юнайтед 1:0 Ньюкасл21.12.25 Астон Вилла 2:1 Манчестер Юнайтед 32
8 Челси 21 8 7 6 34 - 24 17.01.26 17:00 Челси - Брентфорд07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Манчестер Сити 1:1 Челси30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Челси 1:2 Астон Вилла20.12.25 Ньюкасл 2:2 Челси 31
9 Фулхэм 21 9 4 8 30 - 30 17.01.26 17:00 Лидс - Фулхэм07.01.26 Фулхэм 2:1 Челси04.01.26 Фулхэм 2:2 Ливерпуль01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 31
10 Сандерленд 21 7 9 5 21 - 22 17.01.26 17:00 Сандерленд - Кристал Пэлас07.01.26 Брентфорд 3:0 Сандерленд04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Сити28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 30
11 Брайтон 21 7 8 6 31 - 28 19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут07.01.26 Манчестер Сити 1:1 Брайтон03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Арсенал 2:1 Брайтон20.12.25 Брайтон 0:0 Сандерленд 29
12 Эвертон 21 8 5 8 23 - 25 18.01.26 18:30 Астон Вилла - Эвертон07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон04.01.26 Эвертон 2:4 Брентфорд30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Эвертон 0:1 Арсенал 29
13 Кристал Пэлас 21 7 7 7 22 - 23 17.01.26 17:00 Сандерленд - Кристал Пэлас07.01.26 Кристал Пэлас 0:0 Астон Вилла04.01.26 Ньюкасл 2:0 Кристал Пэлас01.01.26 Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 28
14 Тоттенхэм 21 7 6 8 30 - 27 17.01.26 17:00 Тоттенхэм - Вест Хэм07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм04.01.26 Тоттенхэм 1:1 Сандерленд01.01.26 Брентфорд 0:0 Тоттенхэм28.12.25 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм20.12.25 Тоттенхэм 1:2 Ливерпуль 27
15 Борнмут 21 6 8 7 34 - 40 19.01.26 22:00 Брайтон - Борнмут07.01.26 Борнмут 3:2 Тоттенхэм03.01.26 Борнмут 2:3 Арсенал30.12.25 Челси 2:2 Борнмут27.12.25 Брентфорд 4:1 Борнмут20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 26
16 Лидс 21 5 7 9 29 - 37 17.01.26 17:00 Лидс - Фулхэм07.01.26 Ньюкасл 4:3 Лидс04.01.26 Лидс 1:1 Манчестер Юнайтед01.01.26 Ливерпуль 0:0 Лидс28.12.25 Сандерленд 1:1 Лидс20.12.25 Лидс 4:1 Кристал Пэлас 22
17 Ноттингем Форест 21 6 3 12 21 - 34 17.01.26 19:30 Ноттингем Форест - Арсенал06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Астон Вилла 3:1 Ноттингем Форест30.12.25 Ноттингем Форест 0:2 Эвертон27.12.25 Ноттингем Форест 1:2 Манчестер Сити22.12.25 Фулхэм 1:0 Ноттингем Форест 21
18 Вест Хэм 21 3 5 13 22 - 43 17.01.26 17:00 Тоттенхэм - Вест Хэм06.01.26 Вест Хэм 1:2 Ноттингем Форест03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Вест Хэм 2:2 Брайтон27.12.25 Вест Хэм 0:1 Фулхэм20.12.25 Манчестер Сити 3:0 Вест Хэм 14
19 Бёрнли 21 3 4 14 22 - 41 17.01.26 17:00 Ливерпуль - Бёрнли07.01.26 Бёрнли 2:2 Манчестер Юнайтед03.01.26 Брайтон 2:0 Бёрнли30.12.25 Бёрнли 1:3 Ньюкасл27.12.25 Бёрнли 0:0 Эвертон20.12.25 Борнмут 1:1 Бёрнли 13
20 Вулверхэмптон 21 1 4 16 15 - 41 18.01.26 16:00 Вулверхэмптон - Ньюкасл07.01.26 Эвертон 1:1 Вулверхэмптон03.01.26 Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм30.12.25 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон27.12.25 Ливерпуль 2:1 Вулверхэмптон20.12.25 Вулверхэмптон 0:2 Брентфорд 7
Полная таблица

