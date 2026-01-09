Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
ЛНЗ готовит бесплатный трансфер вингера-легионера

Внимание черкасского клуба привлекает Элвис Исак

Элвис Исак

Нигерийский вингер Элвис Исак привлекает внимание черкасского ЛНЗ. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, лидер Украинской Премьер-лиги может подписать 23-летнего футболиста, являющегося свободным агентом. Он является одним из главных претендентов на усиление команды, все решится в ближайшие дни.

Последним клубом Элвиса Исака был австрийский «Штрипфинг», выступающий во втором по силе дивизионе Австрии. Веб-портал Trasfermarkt оценивает стоимость игрока в 125 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что ЛНЗ нацелился на легионера из другого клуба УПЛ.

