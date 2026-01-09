Жирона нашла конкурента Цыганкову в АПЛ. Уже начали переговоры

Ямайский вингер «Астон Виллы» Леон Бэйли привлекает внимание «Жироны». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб намерен разорвать арендное соглашение по футболисту с «Ромой», после чего собирается найти ему новый клуб. «Жирона» уже связалась с представителем АПЛ по поводу возможной аренды.

В текущем сезоне Леон Бэйли провел всего десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

На позиции правого вингера в «Жироне» выступает украинец Виктор Цыганков.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» близка к подписанию капитана гранда.