Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жирона нашла конкурента Цыганкову в АПЛ. Уже начали переговоры
Испания
09 января 2026, 21:20 | Обновлено 09 января 2026, 21:22
671
1

Жирона нашла конкурента Цыганкову в АПЛ. Уже начали переговоры

Испанский клуб может усилить Леон Бэйли

Жирона нашла конкурента Цыганкову в АПЛ. Уже начали переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Бейли

Ямайский вингер «Астон Виллы» Леон Бэйли привлекает внимание «Жироны». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, английский клуб намерен разорвать арендное соглашение по футболисту с «Ромой», после чего собирается найти ему новый клуб. «Жирона» уже связалась с представителем АПЛ по поводу возможной аренды.

В текущем сезоне Леон Бэйли провел всего десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

На позиции правого вингера в «Жироне» выступает украинец Виктор Цыганков.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» близка к подписанию капитана гранда.

По теме:
ЛНЗ готовит бесплатный трансфер вингера-легионера
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он в идеальном возрасте, его лучшие годы еще впереди»
Личное желание Скрипника. Заря нацелена на подписание полузащитника из УПЛ
Жирона Леон Бэйли Рома Рим Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Серии A аренда игрока
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Gargantua
вот любят они сбитых летчиков
