Жирона нашла конкурента Цыганкову в АПЛ. Уже начали переговоры
Испанский клуб может усилить Леон Бэйли
Ямайский вингер «Астон Виллы» Леон Бэйли привлекает внимание «Жироны». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, английский клуб намерен разорвать арендное соглашение по футболисту с «Ромой», после чего собирается найти ему новый клуб. «Жирона» уже связалась с представителем АПЛ по поводу возможной аренды.
В текущем сезоне Леон Бэйли провел всего десять матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
На позиции правого вингера в «Жироне» выступает украинец Виктор Цыганков.
Ранее сообщалось о том, что «Жирона» близка к подписанию капитана гранда.
