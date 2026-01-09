Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Он в идеальном возрасте, его лучшие годы еще впереди»
Англия
09 января 2026, 21:40 | Обновлено 09 января 2026, 21:41
440
0

Пеп ГВАРДИОЛА: «Он в идеальном возрасте, его лучшие годы еще впереди»

Испанский специалист высказался о Антуане Семеньо

09 января 2026, 21:40 | Обновлено 09 января 2026, 21:41
440
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Он в идеальном возрасте, его лучшие годы еще впереди»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал подписание английским грандом ганского вингера Антуана Семеньо:

«Всем известны его качества – в последние годы он играл на высшем уровне в «Борнмуте» и может действовать на обоих флангах. Он невероятно хорошо играет обеими ногами. Благодаря своей скорости он может сыграть и на позиции нападающего.

Он знает АПЛ, им интересовались многие клубы, но он решил присоединиться к нам. Все, что я могу сказать, – спасибо, и мы рады, что он с нами на ближайшие годы.

Мы следили за ним в течение длительного времени. В итоге, учитывая ситуацию с вингерами – у нас есть три профильных игрока: Оскар Бобб, Савиньо и Жереми Доку, – нам нужно было усилиться с прицелом на будущее, поэтому клуб и сделал шаг, подписав его.

Он в идеальном возрасте, его лучшие годы еще впереди. Все клубы пытаются приглашать молодых игроков, но он построит свою карьеру и проведет лучшие сезоны именно здесь.

Задача – оставаться тем же игроком, я уже говорил это Максу (прим. – Эллейну). Ты вингер – действуй как вингер. Под руководством Андони Ираолы в «Борнмуте» он значительно прибавил. Нужно понимать, что он приходит не на один или два матча, а на много лет, у него есть все время мира.

По той информации, которой мы располагаем, он замечательный человек. Команда примет его, потому что именно эта группа игроков и сам клуб делают все, чтобы новички чувствовали себя максимально комфортно. И он быстро адаптируется».

По теме:
ЛНЗ готовит бесплатный трансфер вингера-легионера
Жирона нашла конкурента Цыганкову в АПЛ. Уже начали переговоры
Личное желание Скрипника. Заря нацелена на подписание полузащитника из УПЛ
Пеп Гвардиола Манчестер Сити Борнмут трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона близка к подписанию капитана гранда. Переговоры продвигаются
Футбол | 09 января 2026, 20:03 1
Жирона близка к подписанию капитана гранда. Переговоры продвигаются
Жирона близка к подписанию капитана гранда. Переговоры продвигаются

Команду Мичела может усилить Марк-Андре тер Штеген

Механизм родительских прав. В Аргентине скандал из-за кражи вундеркиндов
Футбол | 09 января 2026, 16:40 7
Механизм родительских прав. В Аргентине скандал из-за кражи вундеркиндов
Механизм родительских прав. В Аргентине скандал из-за кражи вундеркиндов

Богатые европейцы уже не в первый раз переманивают к себе талантливых «наследников Месси»

Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Футбол | 09.01.2026, 08:03
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Самый богатый клуб в мире готов сделать трансфер вратаря сборной Украины
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Теннис | 09.01.2026, 12:27
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Костюк наказала Андрееву и пробилась в полуфинал турнира WTA 500 в Брисбене
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Футбол | 09.01.2026, 08:33
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Пять лет сотрудничества. Динамо приняло решение разорвать отношения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
Джима – не готова. Младшая Эберг выиграла первую женскую гонку 2026 года
08.01.2026, 16:31 24
Биатлон
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
Экс-тренер Динамо считает, что путин поступил правильно, начав войну
09.01.2026, 06:02 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с основным центральным защитником
07.01.2026, 18:27 53
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он бугимен в боксе, я не вижу того, кто его победит»
09.01.2026, 09:33 1
Бокс
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
Шахтеру не удалось осуществить трансфер. Установили ценник в 190 миллионов
08.01.2026, 09:02 5
Футбол
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик высказался по поводу Рождества
08.01.2026, 05:05 57
Бокс
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
Миколенко неожиданно решил купить один из крупнейших клубов мира
09.01.2026, 10:46 9
Футбол
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
Арда ТУРАН: «Он оскорбил меня и страну. Игрок не соответствует требованиям»
08.01.2026, 08:41 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем