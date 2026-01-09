Пеп ГВАРДИОЛА: «Он в идеальном возрасте, его лучшие годы еще впереди»

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал подписание английским грандом ганского вингера Антуана Семеньо:

«Всем известны его качества – в последние годы он играл на высшем уровне в «Борнмуте» и может действовать на обоих флангах. Он невероятно хорошо играет обеими ногами. Благодаря своей скорости он может сыграть и на позиции нападающего.

Он знает АПЛ, им интересовались многие клубы, но он решил присоединиться к нам. Все, что я могу сказать, – спасибо, и мы рады, что он с нами на ближайшие годы.

Мы следили за ним в течение длительного времени. В итоге, учитывая ситуацию с вингерами – у нас есть три профильных игрока: Оскар Бобб, Савиньо и Жереми Доку, – нам нужно было усилиться с прицелом на будущее, поэтому клуб и сделал шаг, подписав его.

Он в идеальном возрасте, его лучшие годы еще впереди. Все клубы пытаются приглашать молодых игроков, но он построит свою карьеру и проведет лучшие сезоны именно здесь.

Задача – оставаться тем же игроком, я уже говорил это Максу (прим. – Эллейну). Ты вингер – действуй как вингер. Под руководством Андони Ираолы в «Борнмуте» он значительно прибавил. Нужно понимать, что он приходит не на один или два матча, а на много лет, у него есть все время мира.

По той информации, которой мы располагаем, он замечательный человек. Команда примет его, потому что именно эта группа игроков и сам клуб делают все, чтобы новички чувствовали себя максимально комфортно. И он быстро адаптируется».