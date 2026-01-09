Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хави готов к новому вызову в АПЛ: что сказал Романо
Англия
Инсайдер прокомментировал слухи о возможном приходе испанца в Англию

Getty Images/Global Images Ukraine

Инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал слухи о возможном назначении Хави на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«На данный момент у меня нет информации о каких–либо официальных контактах. «МЮ» действительно занялся вопросом поиска нового наставника, и нам остается следить за развитием событий. Сейчас никакой четкой конкретики не существует.

Могу лишь подтвердить, что Хави крайне заинтересован в работе в АПЛ. После ухода из «Барселоны» и периода отдыха он ощущает в себе силы начать новый этап карьеры.

Он открыт для предложений из Англии, однако данных о начале переговоров между ним и манкунианцами у меня пока нет», – поделился журналист.

Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
