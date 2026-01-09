Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Аморима уволили из МЮ из-за того, что он хотел трансферов этих игроков

Руководство клуба не поддержало португальского тренера

Аморима уволили из МЮ из-за того, что он хотел трансферов этих игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

«Манчестер Юнайтед» отказал Рубену Амориму в подписании сразу семи футболистов, которых тренер считал приоритетными.

По информации GiveMeSport, португалец был разочарован трансферной политикой клуба, ведь за два окна получил лишь частичную поддержку. Среди игроков, которых не одобрили боссы «МЮ», были звезды АПЛ Эмилиано Мартинес и Олли Уоткинс, а также бывшие подопечные Аморима в «Спортинге» – Нуну Мендеш, Морте Гюльманн, Усман Диоманде и другие.

Считается, что именно отсутствие желаемых трансферов стало одной из причин ухудшения отношений между тренером и руководством, что повлекло за собой отставку португальца.

