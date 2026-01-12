Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: клуб УПЛ расторг контракт с экс-игроком молодежной сборной
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 16:57 | Обновлено 12 января 2026, 17:41
Максим Третьяков покинет «Колос»

ФК Колос. Максим Третьяков

Бывший вингер молодежной сборной Украины Максим Третьяков договорился о расторжении контракта с ковалевским «Колосом», сообщает ТаТоТаке.

Соглашение 29-летнего футболиста действовало до завершения нынешней кампании, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

В сезоне 2025/26 Максим Третьяков провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее «Колос» попрощался с Олегом Ильиным.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с игроком основного состава
Замена Краснопиру. Карпаты оформили трансфер форварда из Руха
Колос вышел из отпуска. Команда отправилась на сбор в Турцию
Максим Третьяков Колос Ковалевка трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта ТаТоТаке
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
