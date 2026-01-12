Источник: клуб УПЛ расторг контракт с экс-игроком молодежной сборной

Бывший вингер молодежной сборной Украины Максим Третьяков договорился о расторжении контракта с ковалевским «Колосом», сообщает ТаТоТаке.

Соглашение 29-летнего футболиста действовало до завершения нынешней кампании, но стороны договорились о досрочном прекращении сотрудничества.

В сезоне 2025/26 Максим Третьяков провел 11 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

Ранее «Колос» попрощался с Олегом Ильиным.