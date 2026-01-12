Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан РОТАНЬ: «Самое главное – это то, что мы собрались вместе»
Украина. Премьер лига
12 января 2026, 17:18 |
192
0

Руслан РОТАНЬ: «Самое главное – это то, что мы собрались вместе»

Главный тренер «Полесья» прокомментировал выход команды из отпуска

12 января 2026, 17:18 |
192
0
Руслан РОТАНЬ: «Самое главное – это то, что мы собрались вместе»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал выход команды из зимнего отпуска.

– Первый рабочий день сегодня начался с общего собрания. Что Вы хотели сказать команде?

– Во-первых, самое главное – это то, что мы собрались вместе, что мы все соскучились по работе, что мы снова видим то, что мы хотим, это самое главное, потому что футбол – это наша работа, и мы от нее кайфуем. Все соскучились по мячу, друг по другу. Поэтому очень важно, что мы уже начали подготовку. У нас сейчас 2 дня будет медосмотр, тренировки, и потом мы отправляемся на сборы в Испанию, где будем уже готовиться к чемпионату.

– Вы сказали о том, что соскучились по мячу. Это видно по настроению игроков, по вашему настроению или по чему?

– Отдыхать всегда хорошо, но после пяти-семи дней тебе уже хочется бегать, взять мяч. Поэтому все очень скучают по мячу. И я думаю, что единственное, что погода нам не позволяет сейчас взять мяч, а когда уже приедем в Испанию, то начнем работать.

– В каком физическом состоянии в целом вернулись игроки? Позволяли ли они себе что-то лишнее в отпуске или нет?

– Позволяли или нет – это мы увидим, когда встанем на весы. Но да, на первый взгляд, все в хорошей форме, может, немного розовые щечки, но все молодцы, выполняли программу. У нас была программа, поэтому сделали и беговую работу, и не только. Далее у нас уже пойдет работа, скажем так, более серьезно. И уже плюс будем добавлять к беговой работе и мячи, и понемногу контрольные спарринги.

– Вы рассказали о ближайших двух-трех днях команды. Можете более подробно рассказать о планах команды на ближайший месяц?

– Во-первых, с 10 по 13 мы тренируемся и проходим осмотр в Житомире. Затем отправляемся на сборы в Марбелью. И уже с четырнадцатого числа мы начинаем сбор, который будет проходить до 29 января. Затем у нас будет 3 дня выходных и будет второй сбор. На первом сборе будет 3 спарринга, вернее 4: 2 спарринга по тайму и по игре, уже будем больше времени давать. И следующий сбор у нас будет еще 5 матчей.

– Первый и второй сбор. На чем именно будете акцентировать внимание?

– Конечно, первый сбор – он более объемный, мы будем работать над подготовкой команды, а второй уже будет, скажем так, более игровым, где будет больше тактики и больше игры, больше минут в матчах. Там уже будут матчи, которые пойдут на подготовку к чемпионату Украины.

– На сбор вы берете с собой не только игроков основной команды, но и игроков второй команды. Видно, что ребята прогрессируют?

– Да, они получают шансы. Мы всегда хотим, чтобы у нас было как можно больше наших ребят, которые из академии, из второй команды, из U-19. Поэтому это очень важно для нас, и мы должны им давать шансы. Это очень важно.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Колос продлил контракт с игроком основного состава
Молодой форвард вернулся в Динамо: «Стал взрослее и набрался опыта»
Колос вышел из отпуска. Команда отправилась на сбор в Турцию
Руслан Ротань Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Футбол | 12 января 2026, 07:05 14
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны
Экс-вратарь Динамо внесен в базу Миротворец за пропаганду войны

Филимонов поддерживает войну путина

ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
Теннис | 11 января 2026, 17:21 15
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала
ВИДЕО. Реакция Соболенко на решение Костюк не жать руку после финала

11 января Марта уступила первой ракетке мира в решающем поединке пятисотника в Брисбене

Стало известно, кто организовал трансфер Слюбика в чешскую команду
Футбол | 12.01.2026, 15:35
Стало известно, кто организовал трансфер Слюбика в чешскую команду
Стало известно, кто организовал трансфер Слюбика в чешскую команду
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Футбол | 11.01.2026, 23:35
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Легионер Динамо не приехал на медосмотр. Он не входит в планы Костюка
Футбол | 12.01.2026, 13:47
Легионер Динамо не приехал на медосмотр. Он не входит в планы Костюка
Легионер Динамо не приехал на медосмотр. Он не входит в планы Костюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
МИЧЕЛ: «Ванат? Он не такой зверь, как этот парень. Мне нужно от него...»
11.01.2026, 08:08 1
Футбол
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на финал WTA 500 в Брисбене
11.01.2026, 07:31 2
Теннис
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
Жозе Моуринью наказал Трубина и Судакова в Бенфике
11.01.2026, 09:00
Футбол
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
11.01.2026, 07:54 15
Футбол
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
Последний танец. Усику предложили бой, который принесет большие деньги
11.01.2026, 03:42 2
Бокс
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
Боксер, который побеждал Усика, выступил с критикой в адрес Александра
11.01.2026, 06:32 7
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
Владимир КЛИЧКО: «Не смогу смотреть в зеркало, если это сделаю»
11.01.2026, 05:12 2
Бокс
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем