Руслан РОТАНЬ: «Самое главное – это то, что мы собрались вместе»

Главный тренер житомирского «Полесья» Руслан Ротань прокомментировал выход команды из зимнего отпуска.

– Первый рабочий день сегодня начался с общего собрания. Что Вы хотели сказать команде?

– Во-первых, самое главное – это то, что мы собрались вместе, что мы все соскучились по работе, что мы снова видим то, что мы хотим, это самое главное, потому что футбол – это наша работа, и мы от нее кайфуем. Все соскучились по мячу, друг по другу. Поэтому очень важно, что мы уже начали подготовку. У нас сейчас 2 дня будет медосмотр, тренировки, и потом мы отправляемся на сборы в Испанию, где будем уже готовиться к чемпионату.

– Вы сказали о том, что соскучились по мячу. Это видно по настроению игроков, по вашему настроению или по чему?

– Отдыхать всегда хорошо, но после пяти-семи дней тебе уже хочется бегать, взять мяч. Поэтому все очень скучают по мячу. И я думаю, что единственное, что погода нам не позволяет сейчас взять мяч, а когда уже приедем в Испанию, то начнем работать.

– В каком физическом состоянии в целом вернулись игроки? Позволяли ли они себе что-то лишнее в отпуске или нет?

– Позволяли или нет – это мы увидим, когда встанем на весы. Но да, на первый взгляд, все в хорошей форме, может, немного розовые щечки, но все молодцы, выполняли программу. У нас была программа, поэтому сделали и беговую работу, и не только. Далее у нас уже пойдет работа, скажем так, более серьезно. И уже плюс будем добавлять к беговой работе и мячи, и понемногу контрольные спарринги.

– Вы рассказали о ближайших двух-трех днях команды. Можете более подробно рассказать о планах команды на ближайший месяц?

– Во-первых, с 10 по 13 мы тренируемся и проходим осмотр в Житомире. Затем отправляемся на сборы в Марбелью. И уже с четырнадцатого числа мы начинаем сбор, который будет проходить до 29 января. Затем у нас будет 3 дня выходных и будет второй сбор. На первом сборе будет 3 спарринга, вернее 4: 2 спарринга по тайму и по игре, уже будем больше времени давать. И следующий сбор у нас будет еще 5 матчей.

– Первый и второй сбор. На чем именно будете акцентировать внимание?

– Конечно, первый сбор – он более объемный, мы будем работать над подготовкой команды, а второй уже будет, скажем так, более игровым, где будет больше тактики и больше игры, больше минут в матчах. Там уже будут матчи, которые пойдут на подготовку к чемпионату Украины.

– На сбор вы берете с собой не только игроков основной команды, но и игроков второй команды. Видно, что ребята прогрессируют?

– Да, они получают шансы. Мы всегда хотим, чтобы у нас было как можно больше наших ребят, которые из академии, из второй команды, из U-19. Поэтому это очень важно для нас, и мы должны им давать шансы. Это очень важно.