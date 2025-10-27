Рейтинг WTA. Свитолина осталась 14-й ракеткой. Рекорды Олейниковой и Подрез
Костюк и Ястремская улучшили позиции, Рыбакина и Киз обошли Паолини
27 октября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На предыдущей недели девушки сыграли на турнирах WTА 500 Токио и WTA 250 в Гуанчжоу.
Победительницей пятисотника в столице Японии стала Белинда Бенчич. В финале она обыграла Линду Носкову. Бенчич поднялась на два места и теперь идет 11-й. Носкова улучшила четыре позиции и теперь является 13-й ракеткой мира.
Трофей на соревнованиях в Гуанчжоу завоевала Энн Ли, одолев в решающем поединке Лулу Сан. Американка обновила личный рекорд – она 33-я в мире. Лулу вернулась в топ-100, прибавив сразу 28 мест и поднявшись на 88-ю строчку.
В топ-10 произошло несколько изменений: Елена Рыбакина и Мэдисон Киз прибавили по одному месту и теперь являются шестой и седьмой ракетками мира. Жасмин Паолини потеряла две строчки и идет восьмой.
Лидер рейтинга – Арина Соболенко. В первую пятерку также входят Ига Свентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Джессика Пегула.
Топ-10 рейтинга WTA
Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая располагается на 14-м месте.
По одной позиции прибавили Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые идут на 26-й и 27-й позиции соответственно.
Юлия Стародубцева и Анастасия Соболева потеряли несколько строчек, а вот Александра Олейникова (135-я) и Вероника Подрез (317-я) установили личные рекорды.
Украинки в рейтинге WTA
Первой ракеткой Украины в парном разряде является Людмила Киченок, которая идет на 51-м месте.
В топ-100 из украинок также входят Надежда Киченок (54-я), Марта Костюк (86-я).
Украинки в парном рейтинге WTA
