Рейтинг WTA. Свитолина осталась 14-й ракеткой. Рекорды Олейниковой и Подрез

WTA
27 октября 2025, 20:31 |
299
1

Костюк и Ястремская улучшили позиции, Рыбакина и Киз обошли Паолини

Instagram. Вероника Подрез

27 октября женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На предыдущей недели девушки сыграли на турнирах WTА 500 Токио и WTA 250 в Гуанчжоу.

Победительницей пятисотника в столице Японии стала Белинда Бенчич. В финале она обыграла Линду Носкову. Бенчич поднялась на два места и теперь идет 11-й. Носкова улучшила четыре позиции и теперь является 13-й ракеткой мира.

Трофей на соревнованиях в Гуанчжоу завоевала Энн Ли, одолев в решающем поединке Лулу Сан. Американка обновила личный рекорд – она 33-я в мире. Лулу вернулась в топ-100, прибавив сразу 28 мест и поднявшись на 88-ю строчку.

В топ-10 произошло несколько изменений: Елена Рыбакина и Мэдисон Киз прибавили по одному месту и теперь являются шестой и седьмой ракетками мира. Жасмин Паолини потеряла две строчки и идет восьмой.

Лидер рейтинга – Арина Соболенко. В первую пятерку также входят Ига Свентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина, которая располагается на 14-м месте.

По одной позиции прибавили Марта Костюк и Даяна Ястремская, которые идут на 26-й и 27-й позиции соответственно.

Юлия Стародубцева и Анастасия Соболева потеряли несколько строчек, а вот Александра Олейникова (135-я) и Вероника Подрез (317-я) установили личные рекорды.

Украинки в рейтинге WTA

Первой ракеткой Украины в парном разряде является Людмила Киченок, которая идет на 51-м месте.

В топ-100 из украинок также входят Надежда Киченок (54-я), Марта Костюк (86-я).

Украинки в парном рейтинге WTA

По теме:
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Стародубцева сенсационно проиграла 309-й ракетке на турнире WTA 250 в Китае
Юлия Стародубцева – Чжен Ушуан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
рейтинг WTA Элина Свитолина WTA Осака Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Даяна Ястремская Марта Костюк Екатерина Александрова Арина Соболенко Аманда Анисимова Елена Рыбакина Дарья Снигур Коко Гауфф Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева WTA Гуанчжоу WTA Токио Вероника Подрез Белинда Бенчич Энн Ли Линда Носкова Лулу Сан (Радовчич)
Даниил Агарков
Marian
Марта відпочиває на Мальдівах і ділиться гарячими фото в купальнику і піднімається в рейтингу!  Отакої! і дійсно навіщо їй напрягатися і виступати на турнірах, якщо вона просто на пляжі в бікіні свій рейтинг покращує
