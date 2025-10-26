ВИДЕО. 10-й трофей в каерьере: определена чемпионка пятисотника в Токио
Белинда Бенчич в финале турнира WTA 500 в Японии переиграла Линду Носкову
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 13) завоевала трофей хардового турнира WTA 500 в Токио, Япония.
В финале швейцарка переиграла представительницу Чехии Линду Носкову (WTA 17) за 1 час и 22 минуты.
WTA 500 Токио. Хард. Финал
Белинда Бенчич (Швейцария) [5] – Линда Носкова (Чехия) [6] – 6:2, 6:3
Это было первое очное противостояние соперниц.
Бенчич в Токио, помимо Носковой, также одолела Варвару Грачеву, Каролину Мухову и Софию Кенину. На следующей неделе Белинда выступит на соревнованиях WTA 250 в Гонконге.
Белинда завоевала 10-й трофей в карьере. На ее счету теперь два тысячника, семь пятисотников и золото Олимпиады.
С понедельника Бенчич поднимется на 11-е место в рейтинге WTA. Этот год она начинала на 487-м месте – швейцарка вернулась в Тур после рождения дочки.
