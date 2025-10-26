Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. 10-й трофей в каерьере: определена чемпионка пятисотника в Токио
ВИДЕО. 10-й трофей в каерьере: определена чемпионка пятисотника в Токио

Белинда Бенчич в финале турнира WTA 500 в Японии переиграла Линду Носкову

ВИДЕО. 10-й трофей в каерьере: определена чемпионка пятисотника в Токио
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова и Белинда Бенчич

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (WTA 13) завоевала трофей хардового турнира WTA 500 в Токио, Япония.

В финале швейцарка переиграла представительницу Чехии Линду Носкову (WTA 17) за 1 час и 22 минуты.

WTA 500 Токио. Хард. Финал

Белинда Бенчич (Швейцария) [5] – Линда Носкова (Чехия) [6] – 6:2, 6:3

Это было первое очное противостояние соперниц.

Бенчич в Токио, помимо Носковой, также одолела Варвару Грачеву, Каролину Мухову и Софию Кенину. На следующей неделе Белинда выступит на соревнованиях WTA 250 в Гонконге.

Белинда завоевала 10-й трофей в карьере. На ее счету теперь два тысячника, семь пятисотников и золото Олимпиады.

С понедельника Бенчич поднимется на 11-е место в рейтинге WTA. Этот год она начинала на 487-м месте – швейцарка вернулась в Тур после рождения дочки.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
