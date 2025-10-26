ВИДЕО. Американка на турнире в Гуанчжоу выиграла второй трофей в карьере

Американская теннисистка Энн Ли (WTA 44) стала чемпионкой хардового турнира WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.

В финале американка переиграла Лулу Сан (Новая Зеландия, WTA 116) за 1 час и 42 минуты.

WTA 250 Гуанчжоу. Хард. Финал

Лулу Сан (Новая Зеландия) – Энн Ли (США) [2] – 6:7 (6:8), 2:6

Ли проела четвертое очное противостояние против Сан и впервые выиграла матч.

Энн завоевала второй трофей в карьере на уровне Тура. В 2021 году она стала победительницей соревнований идентичной категории на Тенерифе.

С понедельника Ли поднимется на 33-ю позицию в рейтинге WTA и установит личный рекорд.

Getty Images/Global Images Ukraine