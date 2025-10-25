Надежда Киченок не сумела выйти в финал парного турнира WTA 250 в Гуанчжоу
Украинка и Александра Эала в трех сетах проиграли тандему Катажина Питер / Джанис Тджен
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.
В полуфинале украинка и ее напарница Александра Эала (Филиппины) в трех сетах проиграли тандему Катажина Питер (Польша) / Джанис Тджен (Индонезия) за 1 час и 47 минут.
WTA 250 Гуанчжоу. Пары. Хард, 1/2 финала
Катажина Питер (Польша) / Джанис Тджен (Индонезия) – Александра Эала (Филиппины) / Надежда Киченок (Украина) – 6:7 (4:7), 6:3, [10:5]
Киченок и Эала провели первые совместные соревнования. В Гуанчжоу они успели переиграть дуэты Эмили Эпплтон / Тан Цяньхуэй и Полина Кудерметова / Камилла Рахимова.
Надежда в пятый раз в сезоне сыграла в полуфинале на уровне Тура и во второй раз потерпела поражение на этой стадии.
Питер и Тджен в финале Гуанчжоу сыграют против пары Юдис Чонг / Лян Эньшоу.
