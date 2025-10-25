Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Надежда Киченок не сумела выйти в финал парного турнира WTA 250 в Гуанчжоу
Надежда Киченок не сумела выйти в финал парного турнира WTA 250 в Гуанчжоу

Украинка и Александра Эала в трех сетах проиграли тандему Катажина Питер / Джанис Тджен

25 октября 2025, 16:45 |
30
0
Надежда Киченок не сумела выйти в финал парного турнира WTA 250 в Гуанчжоу
Twitter. Надежда Киченок и Александра Эала

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.

В полуфинале украинка и ее напарница Александра Эала (Филиппины) в трех сетах проиграли тандему Катажина Питер (Польша) / Джанис Тджен (Индонезия) за 1 час и 47 минут.

WTA 250 Гуанчжоу. Пары. Хард, 1/2 финала

Катажина Питер (Польша) / Джанис Тджен (Индонезия) – Александра Эала (Филиппины) / Надежда Киченок (Украина) – 6:7 (4:7), 6:3, [10:5]

Киченок и Эала провели первые совместные соревнования. В Гуанчжоу они успели переиграть дуэты Эмили Эпплтон / Тан Цяньхуэй и Полина Кудерметова / Камилла Рахимова.

Надежда в пятый раз в сезоне сыграла в полуфинале на уровне Тура и во второй раз потерпела поражение на этой стадии.

Питер и Тджен в финале Гуанчжоу сыграют против пары Юдис Чонг / Лян Эньшоу.

Даниил Агарков Sport.ua
