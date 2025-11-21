Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Рафаэль Надаль вернулся на корт спустя год после завершения карьеры
ATP
ВИДЕО. Рафаэль Надаль вернулся на корт спустя год после завершения карьеры

19 ноября Рафа потренировался с Александрой Эалой на корте своей академии

ВИДЕО. Рафаэль Надаль вернулся на корт спустя год после завершения карьеры
Rafa Nadal Academy. Александра Эала и Рафаэль Надаль

Год назад, 19 ноября 2024 года, Рафаэль Надаль сыграл свой последний профессиональный матч в финальной части Кубка Дэвиса за сборную Испании. Тем самым Рафа завершил карьеру, за которую одержал 1000 побед в матчах на уровне Тура, завоевал 92 титула (22 из них – на турнирах Grand Slam) и на протяжении которой 209 недель возглавлял рейтинг ATP.

В среду, 19 ноября, в годовщину своего ухода из спорта, легенда испанского тенниса вновь взял ракетку в руки в своей академии на совместной тренировке с Александрой Эалой, которая является 50-й ракеткой мира.

«Спустя год было так здорово вернуться на теннисный корт. Было здорово тренироваться с тобой, Александра. В следующий раз я буду сильнее», – написал Надаль в социальных сетях.

Надаль по-прежнему активно участвует в деятельности своей одноименной академии и внимательно следит за успехами таких игроков, как невероятно талантливая 19-летняя филиппинка, которая в этом году поднялась со 143-го места в топ-50.

Рафаэль Надаль Александра Эала
Даниил Агарков
