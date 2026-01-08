Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Свитолина идет за трофеем. Стали известны пары 1/4 финала WTA 250 в Окленде

Элина в Новой Зеландии уже успела пройти Варвару Грачеву и Кэти Бултер

Свитолина идет за трофеем. Стали известны пары 1/4 финала WTA 250 в Окленде
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

На хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) определены все участницы 1/4 финала.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая посеяна под первым номером, продолжает выступления – на ее счету победы над Варварой Грачевой и Кэти Бултер.

Следующей соперницей Элины будет британка Сонай Картал, которая в своем поединке второго круга выбила Эллу Зайдель.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Третья сеяная Ива Йович в Окленде обыграла Габриэлу Кнутсон и Сару Бейлек. Далее юная американка поборется с Софией Костулас.

Франческа Джонс, которая идет по пути второй сеяной после победы над Эммой Наварро в 1/16 финала, во втором раунде справилась с Синьей Краус. В четвертьфинале Джонс выйдет на корт против Ван Синьюй.

В еще одном четвертьфинальном поединке сойдутся Магда Линетт и Александра Эала.

WTA 250 Окленд. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Элина Свитолина [1] – Кэти Бултер – 7:5, 6:4
Элла Зайдель – Сонай Картал – 3:6, 1:6

Ива Йович [3] – Сара Бейлек – 7:6 (7:3), 6:4
София Костулас [Q] – Кейтлин Кеведо [Q] – 6:2, 6:0

Нижняя часть сетки

Магда Линетт [5] – Элизабетта Коччаретто – 7:5, 2:6, 6:3
Петра Марчинко – Александра Эала [4] – 0:6, 2:6

Ван Синьюй [7] – Рената Сарасуа – 7:5, 6:4
Синья Краус [Q] – Франческа Джонс – 6:1, 4:6, 1:6

WTA 250 Окленд. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Элина Свитолина [1] – Сонай Картал
Ива Йович [3] – София Костулас [Q]

Нижняя часть сетки

Магда Линетт [5] – Александра Эала [4]
Ван Синьюй [7] – Франческа Джонс

По теме:
СВИТОЛИНА: «Учитывая ветер, старалась перебить на один мяч больше»
Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA 250 в Окленде
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
WTA Окленд Элина Свитолина Кэти Бултер Сонай Картал Элла Зайдель Ива Йович Сара Бейлек Магда Линетт Рената Сарасуа Александра Эала Петра Марчинко Франческа Джонс Синья Краус Ван Синьюй Элизабетта Коччаретто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
