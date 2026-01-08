Свитолина идет за трофеем. Стали известны пары 1/4 финала WTA 250 в Окленде

На хардовом турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия) определены все участницы 1/4 финала.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая посеяна под первым номером, продолжает выступления – на ее счету победы над Варварой Грачевой и Кэти Бултер.

Следующей соперницей Элины будет британка Сонай Картал, которая в своем поединке второго круга выбила Эллу Зайдель.

Третья сеяная Ива Йович в Окленде обыграла Габриэлу Кнутсон и Сару Бейлек. Далее юная американка поборется с Софией Костулас.

Франческа Джонс, которая идет по пути второй сеяной после победы над Эммой Наварро в 1/16 финала, во втором раунде справилась с Синьей Краус. В четвертьфинале Джонс выйдет на корт против Ван Синьюй.

В еще одном четвертьфинальном поединке сойдутся Магда Линетт и Александра Эала.

WTA 250 Окленд. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Элина Свитолина [1] – Кэти Бултер – 7:5, 6:4

Элла Зайдель – Сонай Картал – 3:6, 1:6

Ива Йович [3] – Сара Бейлек – 7:6 (7:3), 6:4

София Костулас [Q] – Кейтлин Кеведо [Q] – 6:2, 6:0

Нижняя часть сетки

Магда Линетт [5] – Элизабетта Коччаретто – 7:5, 2:6, 6:3

Петра Марчинко – Александра Эала [4] – 0:6, 2:6

Ван Синьюй [7] – Рената Сарасуа – 7:5, 6:4

Синья Краус [Q] – Франческа Джонс – 6:1, 4:6, 1:6

WTA 250 Окленд. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Элина Свитолина [1] – Сонай Картал

Ива Йович [3] – София Костулас [Q]

Нижняя часть сетки

Магда Линетт [5] – Александра Эала [4]

Ван Синьюй [7] – Франческа Джонс