Сенсация в Окленде: вторая сеяная вылетела из турнира от 72-й ракетки мира

15-я ракетка мира Эмма Наварро (США) неожиданно звершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде американка, которая была посеяна под вторым номером, потерпела поражение от представительницы Великобритании Франчески Джонс (WTA 72) за 2 часа и 31 минуту.

WTA 250 Окленд. Хард, 1/16 финала

Франческа Джонс (Великобритания) – Эмма Наварро (США) [2] – 7:5, 2:6, 6:4

Джонс одержала крупнейшую победу в карьере – британка впервые сыграла против представительницы топ-20 рейтинга WTA.

Следующей соперницей Франчески будет квалифайерка Синья Краус (WTА 108) из Австрии.

Первой сеяной соревнований в Окленде является украинка Элина Свитолина (WTA 14). После вылета Наварро, помимо Свитилиной, не осталось ни одной теннисистки из топ-30.

