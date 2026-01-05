Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сенсация в Окленде: вторая сеяная вылетела из турнира от 72-й ракетки мира
WTA
05 января 2026, 11:02 | Обновлено 05 января 2026, 11:08
233
0

Сенсация в Окленде: вторая сеяная вылетела из турнира от 72-й ракетки мира

Франческа Джонс нанесла неожиданное поражение Эмме Наварро в 1/16 финала

05 января 2026, 11:02 | Обновлено 05 января 2026, 11:08
233
0
Сенсация в Окленде: вторая сеяная вылетела из турнира от 72-й ракетки мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро

15-я ракетка мира Эмма Наварро (США) неожиданно звершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

В первом раунде американка, которая была посеяна под вторым номером, потерпела поражение от представительницы Великобритании Франчески Джонс (WTA 72) за 2 часа и 31 минуту.

WTA 250 Окленд. Хард, 1/16 финала

Франческа Джонс (Великобритания) – Эмма Наварро (США) [2] – 7:5, 2:6, 6:4

Джонс одержала крупнейшую победу в карьере – британка впервые сыграла против представительницы топ-20 рейтинга WTA.

Следующей соперницей Франчески будет квалифайерка Синья Краус (WTА 108) из Австрии.

Первой сеяной соревнований в Окленде является украинка Элина Свитолина (WTA 14). После вылета Наварро, помимо Свитилиной, не осталось ни одной теннисистки из топ-30.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

По теме:
Свитолина и Винус Уильямс проиграли совместный матч на турнире в Окленде
Свитолина / Винус Уильямс – Эала / Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на 5 января на турнирах в Брисбене и Окленде
Эмма Наварро Франческа Джонс WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Футбол | 05 января 2026, 09:03 2
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков

«Реал» может расстаться с Луниным и девятью игроками

Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Футбол | 04 января 2026, 15:40 7
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах
Шахтер зимой усилится иностранным форвардом. У него 19 голов в 15 матчах

Мохамаду Канте отправится на сборы с первой командой горняков

Хуркач, который не играл 7 месяцев, сокрушил Зверева на United Cup 2026
Теннис | 05.01.2026, 10:11
Хуркач, который не играл 7 месяцев, сокрушил Зверева на United Cup 2026
Хуркач, который не играл 7 месяцев, сокрушил Зверева на United Cup 2026
Юристы Мудрика столкнулись с проблемами из-за дисквалификации футболиста
Футбол | 05.01.2026, 07:27
Юристы Мудрика столкнулись с проблемами из-за дисквалификации футболиста
Юристы Мудрика столкнулись с проблемами из-за дисквалификации футболиста
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Футбол | 04.01.2026, 20:09
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:44 11
Футбол
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
Самый богатый боксер всех времен имеет финансовые трудности и попал в беду
04.01.2026, 07:33 2
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
Владимир КЛИЧКО: «Убежден, что победит. Не нужно ждать»
03.01.2026, 09:14 5
Бокс
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
Легенда Динамо: «Он лучше, чем Шевченко и Ребров. Всех возил»
03.01.2026, 20:42 4
Футбол
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
Камбэк, овертайм и буллиты. Определен первый финалист ЧМ по хоккею U-20
05.01.2026, 04:48
Хоккей
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
Мудрик рискует остаться дольше без футбола из-за своего недавнего поступка
04.01.2026, 08:04 27
Футбол
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
Трансфер согласован. Динамо вернет игрока из Жироны
04.01.2026, 14:44 7
Футбол
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
Юрген Клопп провел переговоры с Челси. Тренер принял решение
03.01.2026, 20:03 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем