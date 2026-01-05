Сенсация в Окленде: вторая сеяная вылетела из турнира от 72-й ракетки мира
Франческа Джонс нанесла неожиданное поражение Эмме Наварро в 1/16 финала
15-я ракетка мира Эмма Наварро (США) неожиданно звершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
В первом раунде американка, которая была посеяна под вторым номером, потерпела поражение от представительницы Великобритании Франчески Джонс (WTA 72) за 2 часа и 31 минуту.
WTA 250 Окленд. Хард, 1/16 финала
Франческа Джонс (Великобритания) – Эмма Наварро (США) [2] – 7:5, 2:6, 6:4
Джонс одержала крупнейшую победу в карьере – британка впервые сыграла против представительницы топ-20 рейтинга WTA.
Следующей соперницей Франчески будет квалифайерка Синья Краус (WTА 108) из Австрии.
Первой сеяной соревнований в Окленде является украинка Элина Свитолина (WTA 14). После вылета Наварро, помимо Свитилиной, не осталось ни одной теннисистки из топ-30.
