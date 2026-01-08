Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA 250 в Окленде
Сонай Картал в Новой Зеландии разгромила Эллу Зайдель и вышла на Элину
Британская теннисистка Сонай Картал (WTA 68) станет соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной (WTA 13) в четвертьфинале хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.
Во втором раунде британка в двух сетах разгромила представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA 84) за 1 час и 7 минут со счетом 6:3, 6:1.
Сонай вышла в третий четвертьфинал на уровне Тура в карьере и поборется за второй полуфинал. В сентябре 2024 года Сонай в Монастире одолела на этой стадии Юлию Стародубцеву.
Ранее Свитолина играла против Картал всего один раз. В прошлом сезоне Элина переиграла британку на старте соревнований WTA 1000 в Мадриде.
Картал в Окленде, помимо Зайдель, также прошла Джанис Тджен. На счету Свитолиной победы над Варварой Грачевой и Кэти Бултер.
WTA 250 Окленд. Хард, 1/8 финала
Элла Зайдель (Германия) – Сонай Картал (Великобритания) – 3:6, 1:6
