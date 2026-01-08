Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA 250 в Окленде
WTA
08 января 2026, 12:41 |
565
0

Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале турнира WTA 250 в Окленде

Сонай Картал в Новой Зеландии разгромила Эллу Зайдель и вышла на Элину

Getty Images/Global Images Ukraine. Сонай Картал

Британская теннисистка Сонай Картал (WTA 68) станет соперницей первой ракетки Украины Элины Свитолиной (WTA 13) в четвертьфинале хардового турнира WTA 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Во втором раунде британка в двух сетах разгромила представительницу Германии Эллу Зайдель (WTA 84) за 1 час и 7 минут со счетом 6:3, 6:1.

Сонай вышла в третий четвертьфинал на уровне Тура в карьере и поборется за второй полуфинал. В сентябре 2024 года Сонай в Монастире одолела на этой стадии Юлию Стародубцеву.

Ранее Свитолина играла против Картал всего один раз. В прошлом сезоне Элина переиграла британку на старте соревнований WTA 1000 в Мадриде.

Картал в Окленде, помимо Зайдель, также прошла Джанис Тджен. На счету Свитолиной победы над Варварой Грачевой и Кэти Бултер.

WTA 250 Окленд. Хард, 1/8 финала

Элла Зайдель (Германия) – Сонай Картал (Великобритания) – 3:6, 1:6

Видеообзор матча

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
СВИТОЛИНА: «Учитывая ветер, старалась перебить на один мяч больше»
Свитолина идет за трофеем. Стали известны пары 1/4 финала WTA 250 в Окленде
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Окленде, одолев Бултер
Сонай Картал Элина Свитолина Элла Зайдель WTA Окленд
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
