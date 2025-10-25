Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Н. Киченок / Эала – Питер / Тджен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
Н. Киченок / Эала – Питер / Тджен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Гуанчжоу

Instagram. Александра Эала и Надежда Киченок

25 октября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде хардового турнир WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.

В полуфинале украинка вместе со своей напарницей Александрой Эалой (Филиппины) сыграет против тандема Катажина Питер (Польша) / Джанис Тджен (Индонезия). Поединок начнется ориентировочно в 09:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние дуэтов.

В финале победительницы поединка встретятся с парой Юдис Чонг / Лян Эньшоу.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

По теме:
Киченок и Эала вышли в полуфинал турнира в Гуанчжоу, наказав «нейтралок»
Н. Киченок / Эала – П. Кудерметова / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE
Надежда Киченок и Эала одолели четвертых сеяных на старте WTA 250 в Китае
Джанис Тджен Надежда Киченок Катажина Питер смотреть онлайн Александра Эала WTA Гуанчжоу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
