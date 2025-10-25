Н. Киченок / Эала – Питер / Тджен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Гуанчжоу
25 октября украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде хардового турнир WTA 250 в Гуанчжоу, Китай.
В полуфинале украинка вместе со своей напарницей Александрой Эалой (Филиппины) сыграет против тандема Катажина Питер (Польша) / Джанис Тджен (Индонезия). Поединок начнется ориентировочно в 09:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние дуэтов.
В финале победительницы поединка встретятся с парой Юдис Чонг / Лян Эньшоу.
