Победная серия прервана. Надежда Киченок не сумела выйти в финал в Осаке

17 октября украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде хардового турнира WTA 250 в Осаке (Япония).

В полуфинале украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) играли против второго сеяного тандема Кристина Младенович (Франция) / Тейлор Таунсенд (США).

Это была первая встреча дуэтов. Киченок и Ниномия проиграли в двух сетах – 5:7, 4:6. Игра длилась 1 час 23 минуты.

Победительницы противостояния в финале поборются со Сторм Хантер (Австралия) и Дезире Кравчик (США).

Киченок и Ниномия прервали 10-матчевую серию побед на турнирах WTA. Серия продолжалась с июля 2025 года. За это время тандем выиграл турниры в Гамбурге и Праге.

WTA 250. Осака (Япония). Парный разряд. Полуфинал

Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – Кристина Младенович (Франция) / Тейлор Таунсенд (США) [2] – 5:7, 4:6