СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 января

В понедельник, 12 января, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Аль-Хиляль – Аль-Наср

2.11 – 3.68 – 2.83

19:30 Дженоа – Кальяри

2.22 – 3.09 – 4.14

21:45 Ювентус – Кремонезе

1.28 – 6.25 – 13.40

21:45 Ливерпуль – Барнсли

1.10 – 8.90 – 19.50

22:00 Севилья – Сельта

2.72 – 3.24 – 2.96

22:10 ПСЖ – Париж

1.20 – 7.80 – 14.50

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.