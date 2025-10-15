Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Десятый выигранный матч: Надежда Киченок вышла в полуфинал WTA 250 в Осаке
15 октября 2025, 12:25
Десятый выигранный матч: Надежда Киченок вышла в полуфинал WTA 250 в Осаке

Украинка и Макото Ниномия на супертай-брейке одолели Жаклин Кристиан и Ольгу Данилович

Instagram. Надежда Киченок. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в полуфинал парного разряда на хардовом турнире WTA 250 в Осаке, Япония.

Во втором раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) в трех сетах переиграли тандем Жаклин Кристиан (Румыния) / Ольга Данилович (Сербия), вырвав победу на супертай-брейке за 1 час и 55 минут.

WTA 250 Осака. Пары. Хард, 1/4 финала

Жаклин Кристиан (Румыния) / Ольга Данилович (Сербия) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) – 5:7, 7:5, [6:10]

На супертай-брейке Киченок и Ниномия уступали 5:6 с мини-брейком, но выиграли пять поинтов подряд и добыли путевку в полуфинал.

Надежда и Макото проводят третий совместный турнир в 2025 году. Их винстрик составляет уже 10 поединков – в июле украинка и японка стали чемпионками соревнований WTA 250 в Гамбурге и Праге.

В полуфинале Осаки Надежда и Макото сыграют либо против Эшлин Крюгер и Елены-Габриэлы Русе, либо против Кристины Младенович и Тейлор Таунсенд.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Молодчина, сильна пара з японкою вийшла)
