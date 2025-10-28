Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 октября 2025, 14:59 | Обновлено 28 октября 2025, 15:28
Надежда Киченок неожиданно быстро покинула парный турнир WTA 250 в Гонконге

Украинка и Ниномия были посеяны под вторым номером и проиграли в первом же раунде

Instagram. Надежда Киченок и Макото Ниномия

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 250 в Гонконге.

В первом раунде украинка и ее напарница Макото Ниномия (Япония) в двух сетах проиграли тандему Момоко Кобори (Япония) / Пеангтарн Плипыч (Таиланд) за 1 час и 25 минут.

WTA 250 Гонконг. Пары. Хард, 1/8 финала

Момоко Кобори (Япония) / Пеангтарн Плипыч (Таиланд) – Надежда Киченок (Украина) / Макото Ниномия (Япония) [2] – 7:5, 6:4

Киченок и Ниномия проиграли второй совместный матч подряд. В середине октября они добрались до полуфинала соревнований идентичной категории в Осаке – тогда их винстрик составлял 10 поединков.

Кобори и Плипыч во втором круге поборются против победительниц противостояния Далми Галфи / Сюзан Ламенс – Тайла Гибсон / Мэдисон Инглис.

Украину в Гонконге продолжат представлять сестры Колб Марина и Надежда, которые в 1/8 финала играют против Цзян Синьюй и Ван Яфань.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
