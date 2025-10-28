Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
Сестры Колб проиграли матч на турнире WTA 250 в Гонконге со счетом 0:6, 0:6

Марина и Надежда не сумели навязать борьбу тандему Цзян Синьюй / Ван Яфань

Сестры Колб проиграли матч на турнире WTA 250 в Гонконге со счетом 0:6, 0:6
Instagram. Сестры Колб

Украинские теннисисты Марина и Надежда Колб покинули парный разряд хардового турнира WTA 250 в Гонконге.

В 1/8 финала сестры не сумели взять ни одного гейма в матче против тандема Цзян Синьюй (Китай) / Ван Яфань (Китай). Встреча завершилась за 42 минуты.

WTA 250 Гонконг. Пары. Хард, 1/8 финала

Марина Колб (Украина) / Надежда Колб (Украина) – Цзян Синьюй (Китай) / Ван Яфань (Китай) – 0:6, 0:6

Сестры Колб в пятый раз в карьере сыграли в основной сетке на уровне Тура и боролись за четвертый четвертьфинал на таком уровне. Год назад Марина и Надежда дебютировали на соревнованиях WTA 250 на кортах Гонконга.

Помимо Колб, Украину в парном разряде Гонконга также представила Надежда Киченок, которая вместе с Макото Ниномией покинула турнир также в первом круге.

Надежда Колб в Гонконге сыграла в квалификации одиночного разряда. В первом раунде отбора она уступила Эми Чжу.

По теме:
Надежда Киченок неожиданно быстро покинула парный турнир WTA 250 в Гонконге
Замена соперницы не помогла: Колб в борьбе проиграла матч отбора в Гонконге
Украинка из восьмой сотни сыграет в квалификации турнира WTA 250 в Гонконге
Цзян Синьюй Ван Яфань WTA Гонконг Надежда Колб Марина Колб
ще один розчаровуючий і шокуючий результат від наших тенісисток 🤦
