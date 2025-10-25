Замена соперницы не помогла: Колб в борьбе проиграла матч отбора в Гонконге

Украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 723) не сумел добыть первую победу в квалификациях турниров WTA 250.

В первом раунде отбора в Гонконге украинка в двух сетах уступила Эми Чжу (США, WTA 646) за 1 час и 52 минуты.

WTA 250 Гонконг. Квалификация

Надежда Колб (Украина) – Эми Чжу (США) [Alt] – 5:7, 6:7 (7:9)

По результатам жеребьевки Колб должна была сыграть против Лян Эньшоу (WTA 329), но представительница Китайского Тайбея на этой неделе вышла в финал парного разряда WTA 250 в Гуачнжоу, поэтому снялась с Гонконга и Надежда получила новую соперницу.

Колб провела седьмой матч в квалификации соревнований WTA 250 и потерпела седьмое поражение.

Надежда на кортах Гонконга продолжит выступления в парном разряде, где вместе со своей сестрой Мариной в 1/8 финала сыграют против дуэта Янь Сяонань / Ван Яфань.