Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Замена соперницы не помогла: Колб в борьбе проиграла матч отбора в Гонконге
WTA
25 октября 2025, 16:54 |
82
0

Замена соперницы не помогла: Колб в борьбе проиграла матч отбора в Гонконге

Надежда в двух сетах уступила представительнице США Эми Чжу

25 октября 2025, 16:54 |
82
0
Замена соперницы не помогла: Колб в борьбе проиграла матч отбора в Гонконге
Instagram. Надежда Колб

Украинская теннисистка Надежда Колб (WTA 723) не сумел добыть первую победу в квалификациях турниров WTA 250.

В первом раунде отбора в Гонконге украинка в двух сетах уступила Эми Чжу (США, WTA 646) за 1 час и 52 минуты.

WTA 250 Гонконг. Квалификация

Надежда Колб (Украина) – Эми Чжу (США) [Alt] – 5:7, 6:7 (7:9)

По результатам жеребьевки Колб должна была сыграть против Лян Эньшоу (WTA 329), но представительница Китайского Тайбея на этой неделе вышла в финал парного разряда WTA 250 в Гуачнжоу, поэтому снялась с Гонконга и Надежда получила новую соперницу.

Колб провела седьмой матч в квалификации соревнований WTA 250 и потерпела седьмое поражение.

Надежда на кортах Гонконга продолжит выступления в парном разряде, где вместе со своей сестрой Мариной в 1/8 финала сыграют против дуэта Янь Сяонань / Ван Яфань.

По теме:
Украинка из восьмой сотни сыграет в квалификации турнира WTA 250 в Гонконге
Украинки сыграют на турнирах WTA 125 в Бразилии и Италии. Известны пары
Сестры Колб стартовали в квалификации турнира WTA в Роверето. Как сыграли?
WTA Гонконг Надежда Колб Марина Колб
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три теннисиста снялись. Стали известны полуфиналисты пятисотника в Базеле
Теннис | 25 октября 2025, 07:19 0
Три теннисиста снялись. Стали известны полуфиналисты пятисотника в Базеле
Три теннисиста снялись. Стали известны полуфиналисты пятисотника в Базеле

Феликс Оже-Альяссим, Денис Шаповалов и Каспер Рууд не сумели доиграть свои матчи

ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
Футбол | 24 октября 2025, 22:11 5
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»
ПАЛКИН: «Эти клубы воспользовались нашей ситуацией, чтоб нажиться на войне»

У «Шахтера» есть претензии к «Лиону» и «Тоттенхэму»

ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Футбол | 25.10.2025, 08:47
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
ШОВКОВСКИЙ: «Они покинули территорию Украины, а должны были быть в Динамо»
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25.10.2025, 10:00
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – ЛНЗ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Футбол | 24.10.2025, 22:59
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Довбик определился со своим будущим. Уже проинформировал агента
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
Источник: Суркис принял решение о судьбе Шовковского в Динамо
24.10.2025, 07:02 14
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
23.10.2025, 18:36 3
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
МАРКЕВИЧ: «Что они делают в этой команде? Зачем их покупали?»
24.10.2025, 09:08 7
Футбол
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
САБО: «Знаете, в чем главная проблема Шовковского как тренера?»
24.10.2025, 08:11 19
Футбол
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
Роналду выбрал себе новый клуб. Там он хочет завершить карьеру
24.10.2025, 07:41 4
Футбол
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
Джозеф ПАРКЕР: «Он – настоящий кошмар как на ринге, так и за его пределами»
24.10.2025, 04:22
Бокс
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
Тони БЕЛЛЮ: «Он превзошел всех. Единственный боксер, который победит Усика»
24.10.2025, 07:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем