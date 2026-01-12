ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира 2014 покинет Арсенал

Лондонский «Арсенал» официально объявил, что в конце сезона клуб покинет директор академии Пер Мертезакер.

«Арсенал» является и всегда будет для меня очень особенным клубом, поэтому это было трудное решение. Я очень благодарен клубу за доверие, которое он мне оказал, переведя меня из игрока основного состава непосредственно на должность руководителя академии. Теперь пришло время двигаться дальше, открывать для себя что-то новое и ставить перед собой еще более амбициозные цели.

Я остаюсь сосредоточенным на том, чтобы успешно завершить сезон, продолжая воспитывать и развивать наших молодых талантов и поддерживая плавный переход к моему последнему дню в клубе», – прокомментировал свое решение бывший игрок сборной Германии, «Арсенала» и чемпион мира 2014 года.

Ранее Букайо Сака решил продлить контракт с «Арсеналом».