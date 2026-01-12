Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Полесья перешел к пятикратному чемпиону страны
Другие новости
12 января 2026, 14:07 | Обновлено 12 января 2026, 14:09
Евгений Терзи стал футболистом клуба «Алга» Бишкек

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Полесья перешел к пятикратному чемпиону страны
Instagram. Евгений Терзи

28-летний полузащитник из Украины, Евгений Терзи, официально вернулся в чемпионат Кыргызстана.

После периода карьеры в таджикском «Худжанде» Евгений подписал контракт с клубом «Алга» Бишкек.

За информацией портала Transfermarkt, стороны договорились о сотрудничестве до конца 2026 года.

«Добро пожаловать в «Алгу». Впереди ждут серьезные вызовы, большие цели и насыщенный футбольный путь вместе», – написала пресс-служба.

Терзи уже знаком футбольным болельщикам из Кыргызстана: полузащитник с лета 2024 года по зиму 2025-го выступал за местный «Мурас Юнайтед», с которым выиграл национальный Кубок (8 матча, гол и 2 ассиста).

За полгода в клубе «Худжанд» Евгений успел отыграть всего девять поединков, в которых оформил гол и два ассиста.

Украину Терзи покинул зимой 2021 года и с того времени полузащитник играет лишь в чемпионат за рубежом. Евгений в украинском лиге играл за «Полесье» (6 матчей), «Металлист 1925» (13 матчей), «Кристалл» Херсон (10 матчей) и «Жемчужину» (12 матчей).



По теме:
ОФИЦИЛЬНО. Полесье подписало форварда Карпат Краснопира
Стало известно, кто организовал трансфер Слюбика в чешскую команду
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты попрощались с экс-нападающим олимпийской сборной
Евгений Терзи чемпионат Кыргызстана по футболу трансферы чемпионат Таджикистана по футболу
Андрей Витренко Источник: Instagram
Популярные новости
